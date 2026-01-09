Отставка Алонсо? «Реал» ответил победой в мадридском дерби! В финале Суперкубка — новая битва с «Барселоной»

Суперкубковый тест
С момента реформы Суперкубка Испании, который первым перешел на формат «Финала четырех» и стал разыгрываться в разгар сезона, престиж турнира вырос в разы. Во многих странах он по-прежнему носит выставочный характер, тогда как на Пиренеях победа в споре с лучшими из лучших (два первых места в чемпионате и финалисты Кубка) настолько ценна, что в суперкубковых матчах решаются тренерские судьбы. Например, шесть лет назад — сразу после поражения от «Атлетико» в полуфинале — «Барселона» отправила в отставку Эрнесто Вальверде.
Теперь в преддверии мадридского дерби только и разговоров было, что о будущем Хаби Алонсо. Причем данную тему близкие к «Королевскому клубу» СМИ стали раздувать еще месяц назад, когда сливочные вслед за поражением от «Манчестер Сити» в ЛЧ только начинали победную серию, которая к четвергу достигла четырех матчей. Даже разгром «Бетиса» с хет-триком Гонсало Гарсии, заставившего забыть о травме Мбаппе, ничего не изменил. Накануне Diario As в очередной раз напомнил: Алонсо могут отправить в отставку, если во время Суперкубка руководство не увидит, что идеи тренера дают результат, а качество игры повышается.
Благо, было с чем сравнивать, ведь первое в сезоне мадридское дерби превратилось для «Реала» в кошмар. До тех сентябрьских 2:5 казалось, что у Алонсо на «Сантьяго Бернабеу» получается если не все, то многое. Семь побед в семи первых матчах сезона, первое место в таблице — и вдруг такое унижение после встречи с «матрасниками», которые выдали худший старт в эпоху Диего Симеоне! А ведь тогда в строю были практически все лучшие за исключением Александера-Арнольда и Рюдигера, рисковавшего пропустить и второе дерби. Но так как обследование не выявило серьезного повреждения, немец выразил готовность сыграть, несмотря на сохраняющийся дискомфорт в колене. А вот Хейсеном (он провел всего несколько тренировок) в итоге решили не рисковать.
Пушка Вальверде
Журналисты, кстати, накануне напрямую задавали футболистам вопросы о будущем тренера. В ответ, естественно, звучало ожидаемое: «Мы не в силах на это повлиять, но я готов повторить — вся команда за Хаби», — это цитата Беллингема, только главным все равно было то, чтобы слова не разошлись с делом. У Джуда это получилось здорово. Как раз его в дебюте сбили с ног, и Вальверде, выстрелив под перекладину, забил первый гол со времен КЧМ-2025. Напомнил о том, как Карло Анчелотти в свое время говорил, что у Федерико — каменная нога.
Под началом итальянца уругвайский хавбек развил свой талант, но как же давно мы не видели его ударов! Хотя постепенно мадридские звезды становятся прежними. Еще недавно все считали, до какой отметки доведет свою безголевую серию Родриго (32 матча), а теперь бразилец отмечается забитыми мячами и результативными передачами в каждой игре. Алонсо ведь тоже меняется, и если поначалу Родриго рассматривался как конкурент Винисиуса Жуниора на профильном для себя левом фланге, то сейчас мы видим его в той же роли, что и при Анчелотти. А Мастантуоно и Арда Гюлер чаще оказываются на скамейке, откуда в четверг они наблюдали, как издевательски Родриго обыгрывает Галлахера, и только Облак спас «Атлетико» от второго пропущенного гола.
Вышесказанное, впрочем, не означает, что Алонсо банально откатился к настройкам предшественника. «Реал» меняется, и тренер не просто так акцентирует внимание на том, как он требовал от Винисиуса активнее работать в прессинге. В этих словах можно услышать и очевидное (про необходимость оказывать давление всей командой), и то, что строптивая звезда восприимчива к тренерским идеям. Хотя, по словам Хаби, он очень хочет, чтобы Вини получал от игры удовольствие, потому что в таком состоянии он приносит больше всего пользы. И как же нужен был гол не забивающему уже 18 матчей вингеру, однако игра головой — даже в практически идеальной позиции — не его сильная сторона.
Как совместить трех левых латералей
В целом игра, как и обещал Алонсо, совсем не напоминала осеннюю встречу. Вместе с тем нельзя было сказать, что сливочные решили проблему Серлота, который кошмарил их оборону в предыдущем дерби. Пару раз фланговые подачи все же находили голову норвежца, но сначала выручил Куртуа, а потом форварду не хватило точности. Однако это были не системные моменты, а эпизоды, поэтому в перерыве Симеоне перестроил игру, передвинув Льоренте в среднюю линию — на помощь Коке, который превзошел рекорд Серхио Рамоса по суперкубковым матчам (44). Трансформировалась и оборонительная четверка, где в центр добавился Ле Норман, а универсал Ханцко отправился на фланг.
«Реал» же на какое-то время откатился на свою половину поля. Словно изучая, как изменился соперник. А когда картина прояснилась — последовал убийственный выпад. Вальверде с фланга отправил мяч к штрафной, где Родриго легко ушел от Ле Нормана и в этот раз уже не оставил шансов Облаку. Но это был далеко не нокаут. «Атлетико» поднялся на ноги, а Серлот все-таки забил, перепрыгнув Рауля Асенсио после подачи Джулиано Симеоне. «Реал» же с 70-й минуты устроил маленькую тактическую революцию. Обоих центральных защитников поменяли профильные латерали. Но только формально, так как в середине оборонительной четверки оказались Тшуамени и третий левый защитник — Каррерас.
За фланг же теперь совместно отвечали Менди и располагавшийся выше Фран Гарсия. Причем это привело к активизации в атаке, и, если бы не Облак, который вытащил удар Родриго, никакой напряженной для «Реала» концовки не случилось бы. В итоге же пришлось понервничать не только Винисиусу, еще в первом тайме устроившему дискуссию с Симеоне-старшим, а в момент замены обменявшемуся с ним явно не дружелюбными репликами. Алонсо и Рюдигеру даже пришлось уводить бразильца в сторону от красно-белой скамейки. На поле же Тшуамени прервал потенциально голевой пас в площади ворот, Куртуа не дал Гризманну забить боковыми «ножницами», а наконец-то ускользнувший от защитников Хулиан Альварес на исходе добавленного арбитром времени не попал в дальний угол.
Эту победу «Реала» — бесспорно, заслуженную — не сравнить с тем, что сделал в первом дерби «Атлетико». Но главное — счет на табло. Алонсо взял реванш, впервые в тренерской карьере превзойдя Симеоне. А в воскресенье у Хаби будет возможность поквитаться с другим обидчиком — в четвертом подряд суперкубковом класико с «Барселоной».
Андрей Кузичев