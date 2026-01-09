Отставка Алонсо? «Реал» ответил победой в мадридском дерби! В финале Суперкубка — новая битва с «Барселоной»

Благо, было с чем сравнивать, ведь первое в сезоне мадридское дерби превратилось для «Реала» в кошмар. До тех сентябрьских 2:5 казалось, что у Алонсо на «Сантьяго Бернабеу» получается если не все, то многое. Семь побед в семи первых матчах сезона, первое место в таблице — и вдруг такое унижение после встречи с «матрасниками», которые выдали худший старт в эпоху Диего Симеоне! А ведь тогда в строю были практически все лучшие за исключением Александера-Арнольда и Рюдигера, рисковавшего пропустить и второе дерби. Но так как обследование не выявило серьезного повреждения, немец выразил готовность сыграть, несмотря на сохраняющийся дискомфорт в колене. А вот Хейсеном (он провел всего несколько тренировок) в итоге решили не рисковать.