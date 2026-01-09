Симеоне отказался комментировать инцидент с Винисиусом в полуфинале Суперкубка: «Не помню, у меня плохая память»

Симеоне попытался спровоцировать Винисиуса колкой фразой: «Флорентино (Перес) тебя выгонит, запомни, что я тебе говорю».
Затем на 81-й минуте во время замены Винисиуса Симеоне показал ему, чтобы тот прислушался к свисту трибун — бразилец после этого накричал на тренера «Атлетико» и получил желтую карточку.
— Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.
— Вы сказали ему: «Флорентино тебя выгонит».
— Я не помню. У меня плохая память, — приводит слова Симеоне Marca.