Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.86
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.38
X
2.93
П2
2.51
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.59
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2

Симеоне отказался комментировать инцидент с Винисиусом в полуфинале Суперкубка: «Не помню, у меня плохая память»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ушел от ответа на вопрос о перепалке с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором по ходу матча ½ финала Суперкубка Испании.

Источник: Getty Images

Симеоне попытался спровоцировать Винисиуса колкой фразой: «Флорентино (Перес) тебя выгонит, запомни, что я тебе говорю».

Затем на 81-й минуте во время замены Винисиуса Симеоне показал ему, чтобы тот прислушался к свисту трибун — бразилец после этого накричал на тренера «Атлетико» и получил желтую карточку.

— Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.

— Вы сказали ему: «Флорентино тебя выгонит».

— Я не помню. У меня плохая память, — приводит слова Симеоне Marca.