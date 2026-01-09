Алонсо — о выходках Симеоне в полуфинале Суперкубка Испании: «Мне это не понравилось, нужно уважать соперника»

Симеоне попытался спровоцировать Винисиуса колкой фразой: «Флорентино (Перес) тебя выгонит, запомни, что я тебе говорю».
Затем на 81-й минуте во время замены Винисиуса Симеоне показал ему, чтобы тот прислушался к свисту трибун — бразилец после этого накричал на тренера «Атлетико» и получил желтую карточку.
«Стараюсь относиться с уважением к игрокам команды соперника и обычно не разговариваю с ними. Когда я понял, что он сказал, мне это не понравилось. Это не лучший пример спортивного поведения. Не все приемлемо — нужно уважать своего соперника. У того, что происходит на поле, есть свои пределы», — приводит слова Алонсо AS.
Сам же матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1. 11 января команда Алонсо сыграет с «Барселоной» в финале турнира.