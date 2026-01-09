Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.82
П2
2.05
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.94
П2
2.49
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.55
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2

Алонсо — о выходках Симеоне в полуфинале Суперкубка Испании: «Мне это не понравилось, нужно уважать соперника»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о конфликте вингера «сливочных» Винисиуса и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в полуфинале Суперкубка Испании.

Источник: Getty Images

Симеоне попытался спровоцировать Винисиуса колкой фразой: «Флорентино (Перес) тебя выгонит, запомни, что я тебе говорю».

Затем на 81-й минуте во время замены Винисиуса Симеоне показал ему, чтобы тот прислушался к свисту трибун — бразилец после этого накричал на тренера «Атлетико» и получил желтую карточку.

«Стараюсь относиться с уважением к игрокам команды соперника и обычно не разговариваю с ними. Когда я понял, что он сказал, мне это не понравилось. Это не лучший пример спортивного поведения. Не все приемлемо — нужно уважать своего соперника. У того, что происходит на поле, есть свои пределы», — приводит слова Алонсо AS.

Сам же матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1. 11 января команда Алонсо сыграет с «Барселоной» в финале турнира.