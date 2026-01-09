Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.83
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.55
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Игрок сборной Казахстана за 297 миллионов определился с новым клубом

Казахстанский защитник Темирлан Ерланов в ближайшее время будет официально представлен в составе павлодарского «Иртыша», передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: КФФ

32-летний футболист покинул костанайский «Тобол», куда перешёл прошлой зимой, и теперь сосредоточен на восстановлении после травмы. Планируется, что на предсезонных сборах в Турции Ерланов сможет набрать оптимальную форму и вернуться в ритм интенсивных тренировок, чтобы сразу стать ключевым игроком обороны нового клуба.

Ранее интерес к опытному защитнику проявлял «Кызылжар», однако сам футболист принял решение остановиться на варианте с «Иртышом».

Ерланов имеет богатый опыт выступлений на клубном уровне: до перехода в «Тобол» он защищал цвета «Востока», «Ордабасы» и «Актобе». На международной арене защитник провёл 21 матч за сборную Казахстана, забив один гол и внося стабильный вклад в оборону национальной команды.

По оценкам экспертов, трансферная стоимость Ерланова составляет около 500 тысяч евро (около 297 миллионов тенге). Благодаря своему опыту, лидерским качествам и знанию казахстанского футбольного чемпионата, Темирлан способен сразу усилить защитную линию «Иртыша» и помочь команде в борьбе за высокие позиции в КПЛ.

Представление игрока в новом клубе ожидается в ближайшие дни, и болельщики Павлодара смогут увидеть его на поле уже в стартовых матчах нового сезона.