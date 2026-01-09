Игрок сборной Казахстана за 297 миллионов определился с новым клубом

32-летний футболист покинул костанайский «Тобол», куда перешёл прошлой зимой, и теперь сосредоточен на восстановлении после травмы. Планируется, что на предсезонных сборах в Турции Ерланов сможет набрать оптимальную форму и вернуться в ритм интенсивных тренировок, чтобы сразу стать ключевым игроком обороны нового клуба.
Ранее интерес к опытному защитнику проявлял «Кызылжар», однако сам футболист принял решение остановиться на варианте с «Иртышом».
Ерланов имеет богатый опыт выступлений на клубном уровне: до перехода в «Тобол» он защищал цвета «Востока», «Ордабасы» и «Актобе». На международной арене защитник провёл 21 матч за сборную Казахстана, забив один гол и внося стабильный вклад в оборону национальной команды.
По оценкам экспертов, трансферная стоимость Ерланова составляет около 500 тысяч евро (около 297 миллионов тенге). Благодаря своему опыту, лидерским качествам и знанию казахстанского футбольного чемпионата, Темирлан способен сразу усилить защитную линию «Иртыша» и помочь команде в борьбе за высокие позиции в КПЛ.
Представление игрока в новом клубе ожидается в ближайшие дни, и болельщики Павлодара смогут увидеть его на поле уже в стартовых матчах нового сезона.