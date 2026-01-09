Ричмонд
Узбекский футболист покинул Казахстан ради чемпионата мира

Кандидат в сборную Узбекистана и атакующий полузащитник «Тобола» Шохбоз Умаров перейдет в ташкентский «Бунедкор», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

26-летний футболист не сумел закрепиться в костанайской команде и решил вернуться в Узбекистан. В новой команде у Умарова будет игровая практика, столь необходимая для попадания в национальную сборную для участия на ЧМ-2026.

Начинал узбекистанец сезон-2025 в туркестанском «Туране», в котором забил один гол и сделал три ассиста в десяти играх. Также с 2022 по 2024 годы он играл в «Ордабасы» и помог шымкентцам завоевать золото в КПЛ-2023.

Свою карьеру Умаров начинал в узбекистанском АГМК, откуда переехал в Беларусь. В этой стране он играл за «Энергетик-БГУ» и БАТЭ. За сборную Узбекистана он провел пять игр, включая матчи на чемпионате Азии-2024.

Добавим, что чемпионат мира, куда Узбекистан отобрался впервые в своей истории, пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля текущего года.