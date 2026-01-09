Узбекский футболист покинул Казахстан ради чемпионата мира

Начинал узбекистанец сезон-2025 в туркестанском «Туране», в котором забил один гол и сделал три ассиста в десяти играх. Также с 2022 по 2024 годы он играл в «Ордабасы» и помог шымкентцам завоевать золото в КПЛ-2023.