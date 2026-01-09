Ричмонд
«Идиот». Мартинелли разносят в Англии: он нахально вытолкал с поля соперника с тяжелой травмой

Некрасивое поведение.

Источник: Спорт-Экспресс

Матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (0:0) завершился скандалом. Нападающий хозяев Габриэл Мартинелли попытался вытолкнуть с поля травмированного защитника гостей Конора Брэдли, посчитав, что тот симулирует.

Как это было

Инцидент произошел в компенсированное время. На 90+4-й минуте Брэдли выносил мяч, но неудачно поставил ногу и тут же рухнул на газон. Находившийся рядом Мартинелли не поверил в тяжелую травму оппонента и подошел разбираться.

Габриэл повел себя максимально некрасиво: бразилец кинул мяч в лежащего соперника, а потом попытался вытолкать его за пределы поля. Закончить начатое ему не дали игроки «Ливерпуля», грубо отпихнувшие нападающего. Особенно отличился Ибраима Конате — почти двухметровый защитник чуть не сбил Мартинелли с ног. Оба получили по желтой карточке.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 21, 8.01.2026, 23:00
Арсенал
0
Ливерпуль
0

Брэдли не смог продолжить игру и даже самостоятельно покинуть поле. Его эвакуировали на носилках. Домой ирландец ушел на костылях.

После матча главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сказал, что верит в лучшее. «Я пока точно не знаю, но если игрока унесли на носилках, это выглядит плохо. Посмотрим видео — думаю, у нас будет одинаковое впечатление. Но окончательно все скажет сканирование. Возможно, он сможет сыграть в понедельник — будем надеяться», — заявил Слот после матча.

«Он идиот»

Поведение нападающего «Арсенала» возмутило болельщиков. В соцсетях сразу же появились сотни постов в духе «Ставь лайк, если ненавидишь Мартинелли» — и сердечек на них много.

Эксперты тоже не оценили грубость. Гари Невилл в эфире Sky высказался лаконично: «Нельзя выталкивать его с поля, нельзя так делать. Идиот. Я удивлен, что ни один из игроков “Ливерпуля” не подошел и не врезал ему. Я думаю, что он должен извиниться. Я в бешенстве от Мартинелли, я не понимаю, как никто из игроков “Ливерпуля” не ударил его и не получил красную карточку. Абсолютно позорное поведение».

Рой Кин в эфире того же канала тоже проехался по бразильцу: «Мне это совершенно не понравилось. Со мной такое случалось: я был серьезно травмирован, и игрок стоял надо мной. Это недопустимо. Мы знаем футбол, Брэдли — хороший парень. Бросать в него мяч, нависать над ним и слегка заехать коленом — он пытался силой заставить его подняться. Такое поведение — полное позорище. Он молодец, что сам откатился в сторону. Надеюсь, Мартинелли пересмотрит этот эпизод и извинится за него. Это очень плохо».

Экс-футболист «Ливерпуля» Дэниел Старридж согласился с коллегами: «Это расстраивает. Есть страсть и стремление к победе, есть желание помочь партнерам по команде, но футболист должен проявлять уважение».

Впрочем, у Мартинелли нашлись защитники. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оправдал своего футболиста: «Он, наверное, не понимал, что Брэдли травмирован. Я знаю Габи — он не такой», — сказал Артета после матча.

Слот немного покритиковал бразильца: «Люди должны знать, что в 99 из 100 случаев, если наш футболист на газоне — значит, есть причина. Неприятно видеть, как выталкивают игрока с подозрением на травму».

Впрочем, тренер «Ливерпуля» добавил, что вряд ли Мартинелли толкался со злым умыслом. «Я не знаю его, но он мне кажется приятным парнем. Думаю, его проблема, как и всего футбола, — это затяжки времени в концовках. Они раздражают. Нельзя ожидать от Мартинелли ясности мышления на 90+4-й минуте. Уверен, знай он, что Брэдли действительно травмирован, он бы так не делал. Но вот до чего дошел футбол — игроки в таких ситуациях начинают думать, что соперники тянут время, симулируют», — сказал Слот.

Сам Мартинелли уже вышел на связь — заявил, что не знал о травме Брэдли, и извинился перед пострадавшим. «Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления», — написал Габриэл в социальных сетях.

По итогам 21-го тура «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ (49 очков). «Ливерпуль» расположился на четвертой строчке (35).

Артем Белинин