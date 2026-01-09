«Идиот». Мартинелли разносят в Англии: он нахально вытолкал с поля соперника с тяжелой травмой

Впрочем, тренер «Ливерпуля» добавил, что вряд ли Мартинелли толкался со злым умыслом. «Я не знаю его, но он мне кажется приятным парнем. Думаю, его проблема, как и всего футбола, — это затяжки времени в концовках. Они раздражают. Нельзя ожидать от Мартинелли ясности мышления на 90+4-й минуте. Уверен, знай он, что Брэдли действительно травмирован, он бы так не делал. Но вот до чего дошел футбол — игроки в таких ситуациях начинают думать, что соперники тянут время, симулируют», — сказал Слот.