Зария рассказал об уходе из «Кайрата» и переговорах с «Актобе»

«Я благодарен “Кайрату”, мы вместе сотворили большую историю в прошлом году и я желаю клубу только удачи. Да, были переговоры с клубом, мы разговаривали с президентом, он хотел, чтобы я остался и я тоже хотел остаться. Но, понимаете, я мало играл во второй части сезона и не видел желания со стороны главного тренера оставить меня. Хотя у меня нет никаких проблем с Рафаэлем Радиковичем, это его решение, но я не хотел быть игроком запаса. Переговоры с “Актобе” и “Тоболом”? Да, это правда. В большей степени с “Актобе”. Есть интерес. Посмотрим, как будет, пока ничего конкретно сказать не могу», — заявил Георги.