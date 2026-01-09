Верны своим принципам? Почему «Кайрат» расстаётся с игроком европейской сборной

Но даже после успеха в Лиге чемпионов мы видим, что «Кайрат» по-прежнему крайне рационален по финансовой части. Клуб заработал, но тратить эти средства как попало не готов. Новички выбираются тщательно и прежде всего исходят из соотношения цена-качество. Тот же финский хавбек Яакко Оксанен с точки зрения затрат это плюс-минус те же условия, что были и есть у других легионеров в центре полузащиты.