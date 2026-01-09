Матч Кубка Англии по футболу отменили из-за замерзшего поля

«В течение последних двух недель поле было накрыто в ожидании прогнозируемых отрицательных температур, а в течение недели по полю перемещали инфракрасные обогреватели. Однако, несмотря на все усилия персонала, некоторые участки поля все еще покрыты льдом. Совместно с Футбольной ассоциацией Англии и “Суиндоном” было принято решение не создавать ненужных неудобств. Мы продолжим взаимодействовать с футбольной ассоциацией и клубом “Суиндоном”, чтобы найти подходящую дату для проведения матча, и как можно скорее сообщим об этом болельщикам», — говорится в сообщении.