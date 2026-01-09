Сын Бекхэма уведомил родителей, чтобы Дэвид и Виктория общались с ним через его адвоката

Проблемы отношений Дэвида и Виктории Бекхэмов со своим старшим отпрыском начались уже давно. В начале прошлого года пресса заметила, что Бруклин даже не поздравил своего отца с 50-летием.
Позднее Бруклин Бекхэм заблокировал своих родителей в социальных сетях. Решение общаться только через адвоката было принято, после того как Виктория поставила лайк под постом своего взрослого ребенка в социальных сетях. Бруклин считает, что родители продолжают общаться с ним только ради пиара.
Отметим, что младшие дети четы Бекхэмов — Ромео и Круз — встали на сторону родителей и в свою очередь заблокировали «блудного сына» Бруклина.