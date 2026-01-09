Ричмонд
Сын Бекхэма уведомил родителей, чтобы Дэвид и Виктория общались с ним через его адвоката

Бруклин Бекхэм, старший сын английской легенды футбола Дэвида Бекхэма, уведомил родителей, чтобы те общались с ним только через его адвоката. Об этом сообщает The Sun.

Источник: Getty Images

Проблемы отношений Дэвида и Виктории Бекхэмов со своим старшим отпрыском начались уже давно. В начале прошлого года пресса заметила, что Бруклин даже не поздравил своего отца с 50-летием.

Позднее Бруклин Бекхэм заблокировал своих родителей в социальных сетях. Решение общаться только через адвоката было принято, после того как Виктория поставила лайк под постом своего взрослого ребенка в социальных сетях. Бруклин считает, что родители продолжают общаться с ним только ради пиара.

Отметим, что младшие дети четы Бекхэмов — Ромео и Круз — встали на сторону родителей и в свою очередь заблокировали «блудного сына» Бруклина.