«Астана» лишилась ещё одного легионера: подробности

«Черногорский футболист Дритон Цамай — новый игрок “Нови-Пазара”. Опытный 28-летний вингер едет к нам из казахстанского клуба “Астана”», — говорится в официальном заявлении клуба.
28-летний футболист присоединился к «Астане» в июле 2025 года на правах свободного агента. Он провёл десять матчей за столичных во всех турнирах, в которых забил один гол. Он так и не стал основным в клубе.
Отметим, что на счету Цамая 28 матчей за сборную Черногории, в которых он забил два гола.
Ранее сообщалось, что клуб покинули другие иностранные футболисты: Макс Эбонг был продан в софийский ЦСКА, а Джеффри Чинеду отправился в самарские «Крылья Советов». Также была информация об уходе из команды хорватского голкипера Йосипа Чондрича, а ещё об отъезде гвинейского вингера Усмана Камара.