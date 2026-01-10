Ричмонд
«Астана» лишилась ещё одного легионера: подробности

Вингер сборной Черногории Дритон Цамай покинул «Астану» и подписал контракт с новым клубом. Теперь он будет играть в Сербии, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

«Черногорский футболист Дритон Цамай — новый игрок “Нови-Пазара”. Опытный 28-летний вингер едет к нам из казахстанского клуба “Астана”», — говорится в официальном заявлении клуба.

28-летний футболист присоединился к «Астане» в июле 2025 года на правах свободного агента. Он провёл десять матчей за столичных во всех турнирах, в которых забил один гол. Он так и не стал основным в клубе.

Отметим, что на счету Цамая 28 матчей за сборную Черногории, в которых он забил два гола.

Ранее сообщалось, что клуб покинули другие иностранные футболисты: Макс Эбонг был продан в софийский ЦСКА, а Джеффри Чинеду отправился в самарские «Крылья Советов». Также была информация об уходе из команды хорватского голкипера Йосипа Чондрича, а ещё об отъезде гвинейского вингера Усмана Камара.