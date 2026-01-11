«Челси» одержал первую победу после назначения Росеньора

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 5:1 в пользу «Челси». В составе победителей мячи забили Йоррел Хато (45+4-я минута), Тосин Адарабиойо (50), Марк Гиу (62), Педру Нету (90+1) и Энцо Фернандес (90+4, с пенальти). У «Чарльтона» отличился Майлз Либерн (57).