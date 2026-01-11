«Челси» одержал первую победу после назначения Росеньора

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Челси» одержал победу над «Чарльтоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 5:1 в пользу «Челси». В составе победителей мячи забили Йоррел Хато (45+4-я минута), Тосин Адарабиойо (50), Марк Гиу (62), Педру Нету (90+1) и Энцо Фернандес (90+4, с пенальти). У «Чарльтона» отличился Майлз Либерн (57).
«Челси» одержал первую победу после назначения Лиама Росеньора главным тренером, о подписании соглашения было объявлено во вторник. 1 января лондонский клуб отправил в отставку Энцо Мареску.
Соперник «Челси» в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чарльтон» выступает в Чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе.