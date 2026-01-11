Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.01
П2
2.94
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.13
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.07
П2
2.45
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Торино
0
П1
X
П2

«Челси» одержал первую победу после назначения Росеньора

«Челси» обыграл «Чарльтон» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Челси» одержал победу над «Чарльтоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 5:1 в пользу «Челси». В составе победителей мячи забили Йоррел Хато (45+4-я минута), Тосин Адарабиойо (50), Марк Гиу (62), Педру Нету (90+1) и Энцо Фернандес (90+4, с пенальти). У «Чарльтона» отличился Майлз Либерн (57).

«Челси» одержал первую победу после назначения Лиама Росеньора главным тренером, о подписании соглашения было объявлено во вторник. 1 января лондонский клуб отправил в отставку Энцо Мареску.

Соперник «Челси» в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чарльтон» выступает в Чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе.