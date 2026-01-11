Ричмонд
Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает «ПСЖ» Сафонова

Усман Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта.

Источник: Reuters

Обладатель «Золотого мяча» французский футболист Усман Дембеле находится в шаге от смены клуба. Накануне СМИ сообщили, что чемпион мира 2018 года отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» о продлении контракта «из-за более высоких ожиданий по зарплате». Как разузнали журналисты Footmercato, парижане предложили Дембеле заработную плату в размере 30 миллионов евро в год, однако сторона форварда запросила почти вдвое больше.

Как итог, клуб и футболист очень далеки от заключения сделки — если не зимой, то летом «ПСЖ» может попытаться выгодно продать находящегося на пике формы и популярности француза, чтобы спустя пару лет не отпустить звезду сборной Франции бесплатно. Кстати, действующий с 2023 года контракт 28-летнего Дембеле (111 матчей в футболке парижан и 47 голов) с французским гегемоном рассчитан до 2028-го.

Вправе ли Усман требовать от «ПСЖ» лучших условий по контракту? Бесспорно. Лучший футболист мира, как-никак. Да еще и проведший феноменальный 2025 год, ставший лучшим как в истории клуба, так и в карьере французского нападающего:

  • вместе с парижанами француз взял золотые медали Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции;
  • впервые стал победителем Лиги чемпионов;
  • поднял над головой Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок;
  • чуть-чуть не повезло на клубном чемпионате мира, где в финале «ПСЖ» был бит лондонским «Челси».

Источник: AP 2024

А еще в минувшем году Дембеле собрал тьму индивидуальных наград: Усман стал обладателем «Золотого мяча», а также взял призы лучшего игрока по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Globe Soccer Awards.

«Я поделился с Усманом некоторыми личными моментами и поздравил его с этим важным вечером, которого он безусловно заслуживает, — радовался главный тренер французской сборной Дидье Дешам после церемонии вручения “Золотого мяча”. — Это большое событие для французского футбола, ведь Усман представляет сборную Франции. Его путь и достижения “ПСЖ” в этом сезоне стали настоящим успехом для страны. Впереди новые цели, а его невероятная сила характера помогает справляться с любыми вызовами». (L"Equipe).

Источник: Reuters

С другой стороны, «ПСЖ» вывел Дембеле на совершенно новый уровень, без чего Усман никогда бы не стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе. Благодарность? Это не про француза, который, похоже, совсем не умеет красиво расставаться с командами. В этом он очень похож на своего бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннарумму, который со скандалом уходил и из «Милана», и из «ПСЖ». А вот как расставался с «бывшими» Усман:

  • когда «Барселона» вышла на дортмундскую «Боруссию» с предложением по форварду и вела переговоры, Дембеле отписывался от официальных аккаунтов клуба, дрался с вратарем и, что самое отвратительное, саботировал тренировки. Француз попросту перестал выходить на связь, чем увеличил желание «шмелей» избавиться от токсичного актива… Избавились за 120 миллионов евро (+30 млн бонусов). Свое неадекватное поведение футболист оправдал страхом «потерять мечту»;
  • с «Барсой» Усман тоже обошелся мерзко. Много травмировался, много пропускал и вообще не оправдывал вложенных в него денег. А потом выдал отличный сезон и сразу засобирался в Париж. Причем за сумму, в четыре раза меньшую. Легендарный Хави, на тот момент возглавлявший каталонцев, не скрывал разочарования от поступка Усмана. Действия игрока испанец назвал некрасивыми, потому что «сине-гранатовые» позаботились о французе и сделали все, чтобы он был счастлив в Барселоне.

Так что не удивляйтесь, если совсем скоро Дембеле вступит в открытую конфронтацию и с «ПСЖ».

Вот как отзывался о своем бывшем игроке нидерландский специалист Петер Бос, который тренировал Дембеле в 2017 году в Дортмунде:

«Честно, не ожидал, что Дембеле выиграет “Золотой мяч”. Но он один из лучших игроков, с которыми мне когда-либо приходилось работать. То, как он обращался с мячом, было поразительно. Я даже не знал, левша он или правша — дриблинг был непревзойденным. В личной жизни он был очень неорганизованным. Часто опаздывал, потом перешел в “Барселону” и там тоже постоянно опаздывал. Так что дело не в “Боруссии”, а в нем самом. Он был тихим, мягким парнем, которому не хватало организованности, необходимой футболисту топ-уровня. Ему нужны были будильник и повар, с которым он бы избегал фастфуд и пиццу. Усман целиком раскрыл потенциал только в “ПСЖ”. Взять хотя бы финал ЛЧ против “Интера”, то, как он прессинговал… Если бы меня спросили в “Боруссии”, думаю ли я, что он когда-нибудь будет так прессинговать, я бы ответил отрицательно. Но он это сделал». (Goal).

Напоследок, порассуждаем, кто сможет потянуть заоблачные запросы обладателя «Золотого мяча». Разумеется, «Реал», который как никто другой любит скупать звезд — а как еще должен вести дела самый дорогой клуб мира, заработавший за 2025 год $1,129 млрд? Правда, непонятно, как Хаби Алонсо или его сменщик будут встраивать француза в уже укомплектованный состав «сливочных»… Да и нужен ли вообще «королевскому клубу» капризный парижанин? И без того принципиальных лидеров в команде хватает.

Также на Дембеле могут положить глаз в Английской премьер-лиге (АПЛ). Ведь раньше французом уже интересовался «Челси», а «Манчестер Юнайтед» был одним из тех, кому «Барса» предлагала купить француза в 2022-м. Ну и не забудем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые любят транжирить деньги на трансферы.

Разумеется, удовлетворить запросы спортсмена смогут в Саудовской Аравии. Там даже могут предложить больше! Но Дембеле еще молод, чтобы ехать на Ближний Восток за деньгами, — этот вариант он сможет рассмотреть лет через пять.

Автор: Иван Орехов