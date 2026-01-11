Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает «ПСЖ» Сафонова

«Честно, не ожидал, что Дембеле выиграет “Золотой мяч”. Но он один из лучших игроков, с которыми мне когда-либо приходилось работать. То, как он обращался с мячом, было поразительно. Я даже не знал, левша он или правша — дриблинг был непревзойденным. В личной жизни он был очень неорганизованным. Часто опаздывал, потом перешел в “Барселону” и там тоже постоянно опаздывал. Так что дело не в “Боруссии”, а в нем самом. Он был тихим, мягким парнем, которому не хватало организованности, необходимой футболисту топ-уровня. Ему нужны были будильник и повар, с которым он бы избегал фастфуд и пиццу. Усман целиком раскрыл потенциал только в “ПСЖ”. Взять хотя бы финал ЛЧ против “Интера”, то, как он прессинговал… Если бы меня спросили в “Боруссии”, думаю ли я, что он когда-нибудь будет так прессинговать, я бы ответил отрицательно. Но он это сделал». (Goal).