«Арсенал» прошел «Портсмут» в Кубке Англии, Мартинелли оформил хет-трик

Встреча, которая прошла в Портсмуте, завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров». В составе победителей хет-трик оформил Габриэл Мартинелли (24, 50 и 71-я минуты), еще один мяч в собственные ворота отправил полузащитник «Портсмута» Андре Доззелл (7). У «Портсмута» отличился Колби Бишоп (2). На 43-й минуте форвард «Арсенала» Нони Мадуэке не реализовал 11-метровый удар.