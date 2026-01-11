«Арсенал» прошел «Портсмут» в Кубке Англии, Мартинелли оформил хет-трик

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» нанес крупное поражение представляющему второй по силе английский дивизион «Портсмуту» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в Портсмуте, завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров». В составе победителей хет-трик оформил Габриэл Мартинелли (24, 50 и 71-я минуты), еще один мяч в собственные ворота отправил полузащитник «Портсмута» Андре Доззелл (7). У «Портсмута» отличился Колби Бишоп (2). На 43-й минуте форвард «Арсенала» Нони Мадуэке не реализовал 11-метровый удар.
Соперник «Арсенала» в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 12 января. «Арсенал» с 49 очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Портсмут» (25 баллов) располагается на 21-й строчке в Чемпионшипе.
В другом матче «Лидс» в гостях со счетом 3:1 выиграл у «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.