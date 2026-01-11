Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.82
П2
2.41
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
2
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
27.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
1.28
П2
8.50
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Арсенал» прошел «Портсмут» в Кубке Англии, Мартинелли оформил хет-трик

«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря хет-трику Мартинелли.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» нанес крупное поражение представляющему второй по силе английский дивизион «Портсмуту» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в Портсмуте, завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров». В составе победителей хет-трик оформил Габриэл Мартинелли (24, 50 и 71-я минуты), еще один мяч в собственные ворота отправил полузащитник «Портсмута» Андре Доззелл (7). У «Портсмута» отличился Колби Бишоп (2). На 43-й минуте форвард «Арсенала» Нони Мадуэке не реализовал 11-метровый удар.

Соперник «Арсенала» в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 12 января. «Арсенал» с 49 очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Портсмут» (25 баллов) располагается на 21-й строчке в Чемпионшипе.

В другом матче «Лидс» в гостях со счетом 3:1 выиграл у «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.