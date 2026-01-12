Дубль Мактоминея принес «Наполи» ничью в матче с «Интером» в Серии А

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» и «Наполи» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:2. В составе «Интера» мячи забили Федерико Димарко (9-я минута) и Хакан Чалханоглу (73), реализовавший пенальти. У «Наполи» дубль оформил Скотт Мактоминей (26, 81).
На 71-й минуте главный тренер неаполитанцев Антонио Конте получил красную карточку.
«Интер» (43 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. Действующий чемпион Италии «Наполи» (39) располагается на третьей позиции.
14 января команды проведут перенесенные из-за состоявшегося в декабре Суперкубка Италии матчи 16-го тура. «Наполи» дома сыграет с «Пармой», «Интер» — с «Лечче».
В другом матче римский «Лацио» на выезде обыграл «Верону» со счетом 1:0.
Кристиан Киву
Антонио Конте
Федерико Димарко
(Маркус Тюрам)
9′
Хакан Чалханоглу
73′
Скотт Мактоминай
(Эльиф Эльмас)
26′
Скотт Мактоминай
(Ноа Ланг)
81′
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
11
Луис Энрике
23
Николо Барелла
32
Федерико Димарко
88′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
87′
8
Петар Сучич
7
Петр Зелиньски
62′
22
Генрих Мхитарян
10
Лаутаро Мартинес
87′
14
Анж-Йоан Бонни
9
Маркус Тюрам
83′
94
Франческо Эспозито
32
Ваня Милинкович-Савич
5
Жуан Жезус
90+2′
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
20
Эльиф Эльмас
31
Сэм Бекема
78′
70
Ноа Ланг
21
Маттео Политано
90′
30
Паскуале Маццокки
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти