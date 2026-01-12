Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.74
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2

Дубль Мактоминея принес «Наполи» ничью в матче с «Интером» в Серии А

«Интер» и «Наполи» сыграли вничью в матче Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» и «Наполи» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:2. В составе «Интера» мячи забили Федерико Димарко (9-я минута) и Хакан Чалханоглу (73), реализовавший пенальти. У «Наполи» дубль оформил Скотт Мактоминей (26, 81).

На 71-й минуте главный тренер неаполитанцев Антонио Конте получил красную карточку.

«Интер» (43 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. Действующий чемпион Италии «Наполи» (39) располагается на третьей позиции.

14 января команды проведут перенесенные из-за состоявшегося в декабре Суперкубка Италии матчи 16-го тура. «Наполи» дома сыграет с «Пармой», «Интер» — с «Лечче».

В другом матче римский «Лацио» на выезде обыграл «Верону» со счетом 1:0.

Интер
2:2
Первый тайм: 1:1
Наполи
Футбол, Италия, 20-й тур
11.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Антонио Конте
Голы
Интер
Федерико Димарко
(Маркус Тюрам)
9′
Хакан Чалханоглу
73′
Наполи
Скотт Мактоминай
(Эльиф Эльмас)
26′
Скотт Мактоминай
(Ноа Ланг)
81′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
11
Луис Энрике
23
Николо Барелла
32
Федерико Димарко
88′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
87′
8
Петар Сучич
7
Петр Зелиньски
62′
22
Генрих Мхитарян
10
Лаутаро Мартинес
87′
14
Анж-Йоан Бонни
9
Маркус Тюрам
83′
94
Франческо Эспозито
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
5
Жуан Жезус
90+2′
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
20
Эльиф Эльмас
31
Сэм Бекема
78′
70
Ноа Ланг
21
Маттео Политано
90′
30
Паскуале Маццокки
Статистика
Интер
Наполи
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
4
3
Угловые
4
1
Фолы
12
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти