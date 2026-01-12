Дубль Мактоминея принес «Наполи» ничью в матче с «Интером» в Серии А

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:2. В составе «Интера» мячи забили Федерико Димарко (9-я минута) и Хакан Чалханоглу (73), реализовавший пенальти. У «Наполи» дубль оформил Скотт Мактоминей (26, 81).