Скандал после класико: Мбаппе помешал «Реалу» сделать чемпионский коридор для «Барселоны»

Некрасивое поведение.

Источник: Reuters

Финал Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (3:2) завершился скандалом. Нападающий мадридцев Килиан Мбаппе запретил своим одноклубникам организовать чемпионский коридор для победивших каталонцев.

Неуважение

Матч для «Реала» складывался драматично — после яркого, но ничейного первого тайма (2:2) команда Хаби Алонсо пропустила от Рафиньи на 73-й минуте. Отыграться мадридцы не смогли, хотя в компенсированное время остались в большинстве из-за удаления Френки де Йонга.

Несмотря на общий нерв игры, футболисты «Барселоны» организовали для проигравших коридор почета — стандартную церемонию в матчах за трофеи.

Однако сразу после получения серебряных медалей футболисты «Реала» покинули поле, не устроив каталонцам ответный чемпионский коридор. По данным испанской прессы, инициатором стал Мбаппе — это подтверждается кадрами из трансляции.

На съемке видно, как француз приказывает одноклубникам уйти. Практически все согласились — организовать коридор попытался только Рауль Асенсио, который, судя по кадрам, тут же получил выговор от Мбаппе.

По данным журналиста Альфредо Мартинеса, решение было личной инициативой Килиана и шло вразрез с указанием Алонсо — главный тренер «Реала» якобы попросил организовать для «Барселоны» чемпионский коридор.

Само собой, каталонские фанаты очень недовольны поступком лидера «Реала». Один из крупнейших пабликов «Барселоны» BarcaMania (более миллиона подписчиков в социальных сетях) назвал поведение Мбаппе «позорным» и «абсолютным неуважением».

Непростая история

Хотя эта ситуация и не красит Мбаппе, понять француза можно: у него крайне удручающая статистика против «Барселоны». С момента перехода в «Реал» в 2024 году Килиан сыграл уже в шести класико, но одержал только одну победу — прошлой осенью в Ла Лиге (2:1).

Остальные пять встреч мадридцы проиграли. При этом три из них были трофейными:

  • январь 2025-го, Суперкубок Испании, победа «Барселоны» 5:2;
  • апрель 2025-го, Кубок Испании, победа «Барселоны» 3:2;
  • январь 2026-го, Суперкубок Испании, победа «Барселоны» 3:2.

Кроме того, в прошлом сезоне каталонцы выиграли Ла Лигу, оставив «Реал» на втором месте. Таким образом, за полтора сезона в Мадриде Мбаппе уступил сине-гранатовым четыре трофея.

Стоит отметить, что сам Килиан всегда делает максимум для победы — он забивал в четырех класико из шести, оформив шесть голов. К сожалению для сливочных, нападающий не мог полноценно помочь в минувшем финале — он недавно восстановился от травмы и вышел на поле только на 76-й минуте. Но все равно запомнился: за отказ от чемпионского коридора многие фанаты уже называют Килиана «настоящим мадридистой».