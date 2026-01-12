Скандал после класико: Мбаппе помешал «Реалу» сделать чемпионский коридор для «Барселоны»

Стоит отметить, что сам Килиан всегда делает максимум для победы — он забивал в четырех класико из шести, оформив шесть голов. К сожалению для сливочных, нападающий не мог полноценно помочь в минувшем финале — он недавно восстановился от травмы и вышел на поле только на 76-й минуте. Но все равно запомнился: за отказ от чемпионского коридора многие фанаты уже называют Килиана «настоящим мадридистой».