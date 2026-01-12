Весомая потеря, лишние легионеры и свои воспитанники: каким будет состав «Астаны» в 2026 году?

Каримов — не самый плохой вариант, но у клуба, который нацелен на высокие задачи, должен быть хотя бы один забивной нападающий, желательно иностранец. Рамазан же более-менее проявлял себя в арендах в менее статусных командах, а в родном клубе выйти на роль лидера пока не получалось. Ахметов же ещё достаточно «зелёный», но это не значит, что ему не стоит давать шансов. Наоборот, если Григорий Константинович будет доверять юным воспитанникам, то это рано или поздно приведёт к результату.