Моральная победа «Наполи». Контрасты «Милана»

«Наполи» приехал в Милан без четырех-пяти ведущих игроков, которые находятся в лазарете. Да еще дважды по ходу встречи уступал лидеру в счете. Поражение против «Интера» отбросило бы неаполитанцев на семь очков от лидера: борьба за скудетто стала бы слишком проблематичной. А так — «минус 4» и моральная победа, которая должна придатьуверенности в собственных силах на фоне тех самых травм.
Да, Антонио Конте явно переборщил со своей истерикой и оскорблениями в адрес судей, когда в ворота «Наполи» назначили пенальти. Зато потом очень вовремя выпустил на поле критикуемого многими Ланга: тот стал полноценным участником спасительной голевой атаки.
Ну, а что же миланцы? «Интер» в 13-й раз подряд начиная с прошлого сезона не может выиграть ни одной очной встречи в разных турнирах ни у «Наполи», ни у «Милана» с «Ювентусом». 6 ничьих и 7 поражений — унылый показатель против топ-клубов.
Генрих Мхитарян, который заработал пенальти, мог принести черно-синим победу в концовке воскресного матча: ему помешали голкипер и штанга. Но горевать миланцам некогда: уже послезавтра, 14 января, их ждет перенесенный домашний матч первого круга против ведущего борьбу за выживание «Лечче». В тот же день такую же перенесенную игру проведет и «Наполи» — тоже дома. Соперник — «Парма», у которой на четыре очка больше, чем у «Лечче».
«Милан» же свой перенесенный матч 16-тура проведет на день позже — в четверг, 15 января. И соперник у него явно серьезнее — идущий на 6-м месте «Комо», биться с которым предстоит в гостях.
Отстающий на три очка от «кузенов» «Милан» в последних двух турах прилично потрепал нервы и своему тренеру, и болельщикам. Вместо того чтобы взять если не шесть, то хотя бы четыре очка у проблемных «Дженоа» и «Фиорентины», красно-черные заработали всего два, при этом оба раза в концовке еще чуть и не проиграли.
С одной стороны, сегодняшнее второе место «Милана» — это безусловный успех на фоне прошлогоднего провала и нынешнего состава, который явно требует усиления для серьезных дел. С другой — в прошедших двух турах у «Милана» был реальный шанс догнать «Интер» и, что еще важнее, отодвинуть подальше от себя «Наполи» и остальных.
Вместо этого жуткая нервотрепка и потеря очков, которая на руку в том числе и «Роме» с «Ювентусом»: те упорно продолжают биться за место в четверке.
Сегодня вечером играет набравший ход «Ювентус», где для Лучано Спаллетти готовят новый контракт. Ну, а вечером в четверг — после окончания перенесенных встреч — турнирная таблица наконец-то примет надлежащий вид: у всех будет одинаковое количество игр. Тогда и увидим, кто на этом коротком, но насыщенном событиями январском отрезке оказался расторопнее всех.
Георгий Кудинов