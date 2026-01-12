Моральная победа «Наполи». Контрасты «Милана»

Отстающий на три очка от «кузенов» «Милан» в последних двух турах прилично потрепал нервы и своему тренеру, и болельщикам. Вместо того чтобы взять если не шесть, то хотя бы четыре очка у проблемных «Дженоа» и «Фиорентины», красно-черные заработали всего два, при этом оба раза в концовке еще чуть и не проиграли.