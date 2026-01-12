Игроки «Реала» шокированы увольнением Алонсо: источник

Сегодня, 12 января, пресс-служба «Реала» сообщила об отставке главного тренера команды Хаби Алонсо. Контракт 44-летнего специалиста с мадридским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Новым главным тренером «сливочных» стал бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа, который с лета 2025 года возглавлял вторую команду «Королевского клуба» — «Кастилью».
Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. В воскресенье, 11 января, «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.