Требуется хотя бы кто-то в костюме тренера. Колонка Казанского — и снова про «МЮ»

Она длится уже с десяток лет, с момента прощальной речи на «Олд Траффорд» сэра Алекса Фергюсона. Клуб и болельщики ждут, когда же появится следующий. Тренер, что может вернуть даже не титул, а счастье ожидаемого счастья. Когда за сутки до игры появляется предвкушение чего-то особенного. Яркого и праздничного. И ты этим упиваешься. Затем приходит время матча, и игра забирает твое сознание на 90 минут. Представление заканчивается, и ты смотришь в календарь: «А когда следующий спектакль в этом “Театре мечты”?» Поколение болельщиков «Юнайтед» старше тридцати это ощущение помнит. Люди младше даже не понимают, о чем речь.