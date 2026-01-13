Требуется хотя бы кто-то в костюме тренера. Колонка Казанского — и снова про «МЮ»

Нам грустный мир приносит дня светило —.
Лик прячет с горя в облаках густых.
Идем, рассудим обо всем, что было.
Одних — прощенье, кара ждет других.
Но нет печальней повести на свете,
Чем повесть о… «Манчестере Юнайтед».
Уильям Шекспир не возражал бы против такой интерпретации финала трагедии «Ромео и Джульетта». Слова Герцога уже давно декламируют все болельщики великого клуба, который угодил в безвременье. Как по этому поводу сказал другой литератор, который ближе нам, Михаил Булгаков: «Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история».
Она длится уже с десяток лет, с момента прощальной речи на «Олд Траффорд» сэра Алекса Фергюсона. Клуб и болельщики ждут, когда же появится следующий. Тренер, что может вернуть даже не титул, а счастье ожидаемого счастья. Когда за сутки до игры появляется предвкушение чего-то особенного. Яркого и праздничного. И ты этим упиваешься. Затем приходит время матча, и игра забирает твое сознание на 90 минут. Представление заканчивается, и ты смотришь в календарь: «А когда следующий спектакль в этом “Театре мечты”?» Поколение болельщиков «Юнайтед» старше тридцати это ощущение помнит. Люди младше даже не понимают, о чем речь.
Великая история клуба не помогает в настоящем. Смешиваясь с реальностью, она превращает его в парадокс. Желание вернуть прошлое заставляет клуб постоянно ошибаться.
«Юнайтед» наших дней — грустный повод для иронии. «Сейчас о футболе… А теперь про “Манчестер Юнайтед”.
За то время, пока мы резко повышали рейтинги просмотров новогодних холодильников, «МЮ» успел дважды сыграть вничью с обитателями дна таблицы Премьер-лиги, вылететь из Кубка Англии, уволить тренера, назначить исполняющего обязанности, договорится со следующим временщиком.
Каждый год «Манчестер» бьет какие-то удивительные рекорды. Рекорды своего кошмара. Вот новый.
«МЮ» проведет самый короткий сезон в новой эре. Всего 40 матчей. Так редко футболисты с дьяволом на груди играли только в 1915 году. Вылеты из Кубков в первых же раундах, отсутствие европейской кампании этому поспособствовали.
В отличие от других клубов такого масштаба увольнения тренеров в «Юнайтед» выглядят стихийным бедствием, не новым этапом развития.
Каким бы неожиданным ни было расставание Марески и «Челси», клуб отреагировал немедленно, выбрав тренера из футбольной системы своих владельцев. Лиам Росеньор — перспективный, 40-летний, управлял «Страсбуром» и был, что называется, на выданье. Его переезд и назначение заняло несколько часов. Раньше, увольняя Почеттино, в клубе знали, что идут за Энцо Мареской. Даже в хаотичном мире «Челси» есть что-то отдаленно напоминающее стратегию.
«Слабоумие и отвага» — лозунг последнего времени красной части Манчестера. Боссы «Юнайтед» во главе с сэром Джимом Рэдклиффом продляют контракт с Эриком тен Хагом, которого собирались уволить, но передумали. И все-таки увольняют, но уже за большие деньги. Перевозят из Португалии догматика Рубена Аморима, который либо не умеет, либо не хочет играть в разнообразный футбол и каждый день молится комбинации чисел «3−4−3». Рубен твердит, что под эту схему нужен иной состав. Он его не получает, вместо этого Аморима просят играть по-другому. Ругань, разбитая посуда, пощечины — развод. Но не потому, что есть кто-то другой. А просто «потому что».
Тренеру молодежки Даррену Флетчеру дали порулить, пока не нашли другого временного. Временный временный довольно быстро освобождает всех от чудесных иллюзий, что «вот у этого точно получится», проигрывая в Кубке «Брайтону» (1:2).
На «Олд Траффорд» — «старые песни о главном». Чтобы доиграть сезон, требуется хотя бы кто-то в костюме тренера.
«Манчестер» выбирает между прошлым и… прошлым. Майкл Кэррик пять лет назад уже стоял при галстуке на бровке. Аж три матча. Он твердый кандидат на временную позицию.
Уле Гуннар Сульшер тренировал заметно дольше, даже сыграл в Лиге чемпионов элитную победную партию с «ПСЖ» и стал третьим в АПЛ. Но на третий сезон результаты испарились, а вместе с ними и сам норвежец. Сейчас он готов работать в «Юнайтед» бесплатно. Это аргумент. Но вряд ли решающий. Судя по всему, именно Кэррик будет заканчивать сезон.
Больше желающих нет. Из временных с 2013-го набирается уже футбольная команда «Ферги Юнайтед» — Гиггз и Флетчер, Сульшер, Кэррик и ван Нистелрой.
Летом в «Манчестере» опять все изменится.
Потому что придет новый главный. Список фамилий, как обычно, пестрый. Под требования владельцев (опыт работы в АПЛ) попадают примерно все сколь-нибудь примечательные фигуры разного статуса. Эмери, Ираола, Почеттино, Тухель, Де Дзерби, Гласнер, Анчелотти. Мелькает в английской прессе Хави. Упоминается Нагельсманн.
Все они по-своему интересны, обсуждаемы… Но каждый из них потенциально выглядит как очередной эксперимент. Не как попытка сопоставить реальность с ожиданиями и найти достойную клуба фигуру, а как вероятность угадать — вот у него может получиться.
Тот же Эмери. Блестящая работа в «Астон Вилле»! Лига чемпионов в прошлом году, сейчас фаворит в Лиге Европы и тень в чемпионской гонке. Дай ему игроков другого уровня и финансы поинтересней — вуаля! Однако Эмери уже заходил в большой клуб в красно-белой гамме цветов. Речь об «Арсенале». Масштаб размазал творчество испанца. Есть ли смысл рисковать опять?
Эти нюансы есть в резюме у каждого «летнего варианта».
Наконец, вновь появляется фамилия Зидан. На мой взгляд, сейчас именно его фигура в дорогом пальто на «Олд Траффорд» может произвести настоящий эффект. Можете представить себе эту картину?
Клуб, который недавно был самым большим на острове, обязан нанимать на работу статусного и культового авторитета. Это вызов соперникам, это вызов самим себе. Остальным тренерам необходимо доказывать, что они достойны работы в «Юнайтед». С Зиданом наоборот. Клуб должен соответствовать его амбициям вернуться в футбол. Он и соответствует, но только историей. А не кошмаром настоящего. Оно Зидану надо?
Сесть в кресло главного в «Манчестере» дорого, престижно и амбициозно.
Удивительно, но за историю «Юнайтед» всего три тренера выигрывали чемпионат Англии: Эрнест Мэнгналл и два сэра — Басби и Фергюсон.
Это помогает не отравить свою репутацию — посмотрите, сколько не справилось с таким делом. Но и восстановиться после увольнения из «Манчестера» — дело почти невыносимое.
Вновь сезон «МЮ» остался без трофеев. Спасти его может только попадание в Лигу чемпионов. Задача большая! Но в турбулентном сезоне Англии, когда каждый может выиграть друг у друга и проиграть «Вулверхэмптону», вполне решаемая. Гонка будет идти до последнего тура, нет никаких сомнений. Сейчас между 4-м местом и 12-м всего… шесть очков разницы.
Драм, трагедий и комедий до мая мы еще насмотримся. «Юнайтед» будет ярко представлен в каждом жанре. Это понимают болельщики, футболисты и руководство. В двух ближайших матчах может быть все. Соперники — «Манчестер Сити» и «Арсенал»…
С другой стороны, вот уже много лет ничего нового в «Манчестере» не происходит. Все те же терзания. Шекспировского масштаба. Правда, уже из другой знаменитой пьесы.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль.
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье.
И в смертной схватке с целым морем бед.
Покончить с ними? Умереть. Забыться…