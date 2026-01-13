«Ювентус» разгромил «Кремонезе», забив 5 безответных мячей

На 12-й минуте встречи счет в игре открыл Глейсон Бремер. Уже через 3 минуты счет 2:0 сделал Джонатан Дэвид. До разгромного счет довел Кенан Йылдыз — 35-я минута. На 48-й минуте гол в свои ворота забил Филиппо Терраччано. Окончательный счет в игре установил Уэстон Маккенни — 64-я минута.