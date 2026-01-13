Ричмонд
«Ювентус» разгромил «Кремонезе», забив 5 безответных мячей

Сегодня состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Кремонезе».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась разгромной победой туринского клуба со счетом 5:0.

На 12-й минуте встречи счет в игре открыл Глейсон Бремер. Уже через 3 минуты счет 2:0 сделал Джонатан Дэвид. До разгромного счет довел Кенан Йылдыз — 35-я минута. На 48-й минуте гол в свои ворота забил Филиппо Терраччано. Окончательный счет в игре установил Уэстон Маккенни — 64-я минута.

«Ювентус» с 39 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 22 баллами находится на 13-й строчке.

Ювентус
5:0
Первый тайм: 3:0
Кремонезе
Футбол, Италия, 20-й тур
12.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Давиде Никола
Голы
Ювентус
Бремер
(Фабио Миретти)
12′
Джонатан Дэвид
(Кефрен Тюрам)
15′
Кенан Йылдыз
35′
Филиппо Терраччано
48′
Уэстон Маккенни
(Пьер Калюлю)
64′
Нереализованные пенальти
Ювентус
Кенан Йылдыз
35′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
30
Джонатан Дэвид
19
Кефрен Тюрам
3
Бремер
71′
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
62′
32
Хуан Кабаль
5
Мануэль Локателли
71′
17
Василие Аджич
21
Фабио Миретти
83′
20
Лоис Опенда
10
Кенан Йылдыз
62′
11
Эдон Жегрова
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
15
Маттео Бьянкетти
6
Федерико Баскиротто
7
Алессио Дзербин
3
Джузеппе Пеццелла
68′
38
Варрен Бондо
70′
27
Яри Вандепутте
33
Альберто Грасси
83′
55
Франческо Фолино
11
Деннис Йонсен
46′
22
Романо Флориани
10
Джейми Варди
58′
20
Франко Васкес
90
Федерико Бонаццоли
58′
99
Антонио Санабрия
Статистика
Ювентус
Кремонезе
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
18
9
Удары в створ
11
2
Угловые
4
5
Фолы
16
8
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти