«Барселона» удалила объявление о трансфере Канселу

Во вторник «сине-гранатовые» объявили на своем официальном сайте и в социальных сетях об аренде Жуана Канселу до конца сезона. Однако позже посты и сообщения, связанные с трансфером португальца были удалены. Опубликованное в понедельник сообщение о том, что Жуан Канселу прошел медицинское обследование в «Барселоне», удалено не было.