«Барселона» удалила объявление о трансфере Канселу

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» удалил со своих официальных ресурсов заявление о возвращении в команду защитника саудовского «Аль-Хиляля» Жуана Канселу.
Во вторник «сине-гранатовые» объявили на своем официальном сайте и в социальных сетях об аренде Жуана Канселу до конца сезона. Однако позже посты и сообщения, связанные с трансфером португальца были удалены. Опубликованное в понедельник сообщение о том, что Жуан Канселу прошел медицинское обследование в «Барселоне», удалено не было.
Как сообщает Mundo Deportivo, удаление заявлений о трансфере Канселу связано с тем, что для официального оформления перехода «Барселоне» необходимо обменяться документами с «Аль-Хилялем».
Канселу 31 год, он уже выступал за «Барселону» на правах аренды в сезоне-2023/24, провел за команду 42 матча и забил четыре мяча. Также Канселу выступал за португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», итальянские «Интер» и «Ювентус», английский «Манчестер Сити» и немецкую «Баварию». Он становился чемпионом Португалии, Германии, Италии и трижды — Англии. В составе сборной Португалии Канселу выиграл Лигу наций.