«В клубе финансовые сложности». Бабаян рассказал о составе и будущем «Астаны»

В «Астане» происходят существенные изменения, оптимизация бюджета повлекла за собой значительные кадровые изменения и отразились на составе команды. В интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян рассказал о нынешнем положении клуба, селекционной политике и ближайших планах.

Источник: ФК "Астана"

— Григорий Константинович, сборы стартовали в Астане, до какого числа они пройдут и можно ли сказать, что это вынужденная мера со стороны клуба в связи с обстоятельствами?

— Да, из-за финансовых сложностей нам пришлось отменить запланированный декабрьский сбор, а также январский зарубежный этап подготовки. Изначально планы были абсолютно другими, но в нынешней ситуации это вынужденная мера — сбор мы проводим в Астане. Подготовка команды пройдет с 10 по 28 января.

— Команду покинуло большое количество основных легионеров, кто их заменит и каким в целом будет селекционное направление?

— В связи с финансовыми сложностями нам, к сожалению, не удалось сохранить большую группу футболистов — они покинули клуб. При этом у нас есть обойма игроков с действующими контрактами: в неё входят как иностранные футболисты, так и казахстанцы. Именно на этих ребят мы и будем делать основную ставку. Кроме того, у нас есть группа молодых игроков, которые на протяжении последних двух сезонов работали вместе с первой командой и сейчас работают с нами. Эти ребята также будут привлечены к основной обойме и обязательно получат свой шанс проявить себя.

Что касается усиления, сейчас мы активно работаем на внутреннем рынке и рассматриваем возможность укрепить команду двумя-тремя казахстанскими футболистами. Вопрос по легионерам на данный момент не актуален.

— Правда ли что «Астана» близка к подписанию контракта с Алибеком Касымом?

— Да, это правда — мы ведём переговоры с Алибеком Касымом. Мы давно следим за этим футболистом, он входит в сферу наших интересов и соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем к игрокам на его позиции.

— В команду вернулись после аренд Арман Кенесов и Эльхан Астанов, они получат свой шанс или же снова могут уйти в аренду?

— Астанов точно остаётся в «Астане» и получит свой шанс. По Кенесову окончательное решение будет принято по ходу астанинского сбора, исходя из его состояния и того, как он проявит себя в работе.

— Также много разной информации об интересе от зарубежных клубов к Грипши. Клуб может его продать?

— На сегодняшний день Назми Грипши является игроком «Астаны» и остаётся в команде. Вместе с тем, если поступит выгодное для клуба предложение, клуб, конечно же, его рассмотрит. Это касается не только Грипши, а любого футболиста, у которого есть действующий контракт с «Астаной».

— В целом, если говорить объективно, нынешнее межсезонье для «Астаны» можно назвать одним из самых тяжелых и предусматривающих некую перезагрузку, учитывая сколько игроков уже покинуло команду?

— Нынешнее межсезонье действительно можно назвать одним из самых непростых для «Астаны» за последние годы. Команду покинуло большое количество футболистов, и в этом смысле клуб проходит определённый этап перезагрузки.

При этом важно понимать, что такие периоды бывают в жизни любого клуба. Сейчас наша задача — максимально грамотно использовать имеющиеся ресурсы, выстроить команду на основе игроков с действующими контрактами и заложить фундамент для дальнейшего развития. Это непростой процесс, но он необходим в текущих обстоятельствах.

Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность министру спорта Республики Казахстан Мырзабосынову Ерболу Куантаевичу, а также руководителю фонда Sport Qory Ерлану Каскарбековичу Ауганбаеву за внимание к клубу и поддержку в столь непростой период.

Напомним, что «Астана» заняла второе место в КПЛ-2025 и не смогла пробиться в основную стадию еврокубков. В 2026 году столичные должны выступить в квалификации Лиги конференций.