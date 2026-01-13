«В клубе финансовые сложности». Бабаян рассказал о составе и будущем «Астаны»

— В связи с финансовыми сложностями нам, к сожалению, не удалось сохранить большую группу футболистов — они покинули клуб. При этом у нас есть обойма игроков с действующими контрактами: в неё входят как иностранные футболисты, так и казахстанцы. Именно на этих ребят мы и будем делать основную ставку. Кроме того, у нас есть группа молодых игроков, которые на протяжении последних двух сезонов работали вместе с первой командой и сейчас работают с нами. Эти ребята также будут привлечены к основной обойме и обязательно получат свой шанс проявить себя.