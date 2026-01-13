Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.65
П2
2.01
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Пятикратный чемпион Казахстана объявил имя нового главного тренера

Павлодарский «Иртыш» официально объявил о назначении белорусского специалиста Кирилла Альшевского на пост главного тренера основной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Источник: ФК "Иртыш"

В разные годы Альшевский работал в клубах «Рух», «Лиепая», БАТЭ, РУОР, минском «Динамо», а также входил в тренерские штабы молодёжных сборных Беларуси.

Во главе борисовского БАТЭ наставник подтвердил статус клуба как одного из лидеров белорусского футбола, завоевав серебряные медали чемпионата страны и Кубок Беларуси.

Последним местом работы Кирилла Альшевского был московский «Велес».

Напомним, последний раз в КПЛ «Иртыш» играл в 2019, а в 2020 снялся с турнира. павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана.

Павлодарцы являются пятикратными чемпионами Казахстана.