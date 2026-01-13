Пятикратный чемпион Казахстана объявил имя нового главного тренера

В разные годы Альшевский работал в клубах «Рух», «Лиепая», БАТЭ, РУОР, минском «Динамо», а также входил в тренерские штабы молодёжных сборных Беларуси.
Во главе борисовского БАТЭ наставник подтвердил статус клуба как одного из лидеров белорусского футбола, завоевав серебряные медали чемпионата страны и Кубок Беларуси.
Последним местом работы Кирилла Альшевского был московский «Велес».
Напомним, последний раз в КПЛ «Иртыш» играл в 2019, а в 2020 снялся с турнира. павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана.
