Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
П1
1.86
X
4.30
П2
4.70
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
«Барселоне» пришлось дважды за день объявлять о переходе Канселу

Во вторник, 13 января, «Барселона» объявила о переходе из «Аль-Хиляля» защитника Жоау Канселу на правах аренды.

Источник: fcbarcelona.com

Однако позднее новость была удалена с официального сайта и социальных сетей каталонского клуба.

По данным испанских СМИ, на момент объявления о переходе между клубами еще не был завершен обмен документами, поэтому объявление о возвращении португальца пришлось убрать c официальных ресурсов сине-гранатовых.

Тем не менее, спустя несколько часов «Барселона» снова объявила о подписании Канселу и провела презентацию игрока.

31-летний правый защитник будет выступать за каталонцев на правах аренды до конца сезона-2025/26.