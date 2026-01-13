«Барселоне» пришлось дважды за день объявлять о переходе Канселу

Однако позднее новость была удалена с официального сайта и социальных сетей каталонского клуба.
По данным испанских СМИ, на момент объявления о переходе между клубами еще не был завершен обмен документами, поэтому объявление о возвращении португальца пришлось убрать c официальных ресурсов сине-гранатовых.
Тем не менее, спустя несколько часов «Барселона» снова объявила о подписании Канселу и провела презентацию игрока.
31-летний правый защитник будет выступать за каталонцев на правах аренды до конца сезона-2025/26.