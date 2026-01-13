Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.90
П2
23.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
17.00
П2
51.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
14.01
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Германия
14.01
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Кадровая перезагрузка в «Реале»: Арбелоа сформировал свой штаб

Мадридский «Реал» внёс изменения в информацию на официальном сайте, представив обновлённый состав тренерского штаба первой команды, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Накануне, 12 января, клуб принял кадровое решение, расставшись с Хаби Алонсо и доверив пост главного тренера Альваро Арбелоа.

В тренерский штаб нового наставника вошли хорошо знакомые ему специалисты: Хулиан Кармона, Кевин Кардейро и Рикардо да Силва, которые ранее работали с Арбелоа в «Кастилье» (да Силва отвечал за физическую подготовку). Функции технического аналитика будет выполнять Фрэнсис Санчес.

За физическое состояние игроков вновь отвечает Антонио Пинтус, а подготовку вратарей доверили Луису Льопису.