Кадровая перезагрузка в «Реале»: Арбелоа сформировал свой штаб

В тренерский штаб нового наставника вошли хорошо знакомые ему специалисты: Хулиан Кармона, Кевин Кардейро и Рикардо да Силва, которые ранее работали с Арбелоа в «Кастилье» (да Силва отвечал за физическую подготовку). Функции технического аналитика будет выполнять Фрэнсис Санчес.