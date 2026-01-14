УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда

УЕФА и четыре федерации считают возможное изменение правила слишком радикальным, и что оно приведет к более глубокой игре в обороне. Ожидается, что организации в качестве компромисса предложат фиксировать офсайд только в том случае, если любая часть торса атакующего футболиста находится впереди защитника, при этом ноги и голова в данном случае не будут учитываться при фиксации положения «вне игры».