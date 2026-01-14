«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с Галлахером

25-летний футболист подписал долгосрочный контракт со «шпорами». Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма сделки составила 40 миллионов евро.
Галлахер выступал за «Атлетико» с 2024 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.
Ранее футболист также играл за «Челси», вместе с которым стал победителем Лиги Европы в сезоне-2018/19.
После 21 тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.