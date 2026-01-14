Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
7.17
X
1.32
П2
35.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
9.50
П2
197.00
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.64
П2
1.23
Футбол. Германия
22:30
Хоффенхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.96
П2
3.70
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.08
П2
4.86
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
20.00

Флик отреагировал на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из «Реала».

Источник: Getty Images

В понедельник мадридский объявил об отставке Алонсо с должности главного тренера и назначении на его место Альваро Арбелоа.

«Это не мое дело. У меня очень хорошие отношения с Хаби. Мы познакомились в Леверкузене и поддерживаем связь. Он фантастический тренер. Желаю ему всего наилучшего в его следующем большом проекте.

Это часть футбола. Клуб должен верить в тебя, и команда тоже. А также те, кто принимает решения. Но это не мое дело, я не хочу об этом говорить, потому что работа тренера очень сложная, у нас много обязанностей», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.