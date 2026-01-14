Флик отреагировал на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

«Это не мое дело. У меня очень хорошие отношения с Хаби. Мы познакомились в Леверкузене и поддерживаем связь. Он фантастический тренер. Желаю ему всего наилучшего в его следующем большом проекте.



Это часть футбола. Клуб должен верить в тебя, и команда тоже. А также те, кто принимает решения. Но это не мое дело, я не хочу об этом говорить, потому что работа тренера очень сложная, у нас много обязанностей», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.