Фанат английского «Мидлсбро» посетил все матчи клуба за последние 30 лет

Были и «очень опасные случаи», например, когда Уэйтс попал на игру в Лестере всего через три дня после операции, связанной с грыжей. Во время пандемии его не пускали на стадион, а друзья в шутку грозились его «похитить», чтобы он пропустил юбилейный — 1000-й матч в 2016 году. «Я часто задаюсь вопросом, чем это закончится: мы застрянем в пробке или опоздаем на поезд?» — рассказал фанат.