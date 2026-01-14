Ричмонд
Фанат английского «Мидлсбро» посетил все матчи клуба за последние 30 лет

Болельщик английского футбольного клуба «Мидлсбро» Ник Уэйтс посетил 1400 матчей своей команды, передает Би-би-си. Его серия длится с сентября 1996 года.

Источник: Reuters

Фанат английского «Мидлсбро» Ник Уэйтс посетил все официальные матчи своей команды на протяжении почти 30 лет, пишет Би-би-си. По данным издания, его серия, начавшаяся в сентябре 1996 года, достигла 1400 матчей подряд после игры Кубка Англии против «Фулхэма» 10 января 2026 года.

За это время Уэйтс не пропустил ни одной игры в чемпионате, национальных кубках и еврокубках. Последняя игра в лиге, которую он пропустил из-за свадьбы брата, была в 1992 году. Тогда «Мидлсбро» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Были и «очень опасные случаи», например, когда Уэйтс попал на игру в Лестере всего через три дня после операции, связанной с грыжей. Во время пандемии его не пускали на стадион, а друзья в шутку грозились его «похитить», чтобы он пропустил юбилейный — 1000-й матч в 2016 году. «Я часто задаюсь вопросом, чем это закончится: мы застрянем в пробке или опоздаем на поезд?» — рассказал фанат.

«Мидлсбро» — один из старейших клубов Англии, основанный в 1876 году. Команда сейчас выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе страны, и была одним из основателей Премьер-лиги в 1992 году.