Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Олимпиакос» в четвертьфинале Кубка Греции

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ПАОК обыграл «Олимпиакос» в четвертьфинальном матче Кубка Греции по футболу и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в среду в Пирее, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Анестис Миту (7-я минута) и россиянин Магомед Оздоев (15).
Для 33-летнего Оздоева, который вышел в стартовом составе, этот мяч стал восьмым в 28 матчах в нынешнем сезоне. Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов не попал в заявку на игру.
В полуфинале турнира ПАОК встретится с победителем матча между «Панатинаикосом» и «Арисом», который определится позднее в среду.