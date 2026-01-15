«Интер» дома обыграл «Лечче» и укрепился на первой строчке в Серии А

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе миланской команды забил Франческо Пио Эспозито на 78-й минуте встречи.
Футбол, Италия, 16-й тур
14.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Эузебио Ди Франческо
Голы
Интер
Франческо Эспозито
78′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
7
Петр Зелиньски
17
Анди Диуф
57′
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
57′
11
Луис Энрике
90+3′
22
Генрих Мхитарян
72′
10
Лаутаро Мартинес
14
Анж-Йоан Бонни
57′
94
Франческо Эспозито
9
Маркус Тюрам
17′
87′
8
Петар Сучич
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
63′
25
Антонио Галло
9
Никола Штулич
5
Джамиль Зиберт
44
Тиагу Габриэл
29
Лассана Кулибали
50
Сантьяго Пьеротти
82′
11
Конан Н`Дри
23
Риккардо Соттиль
69′
77
Мохамед Каба
16
Омри Гандельман
69′
7
Тете Моренте
93
Юссеф Мале
86′
6
Алекс Сала
Статистика
Интер
Лечче
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
21
10
Удары в створ
7
1
Угловые
11
3
Фолы
11
14
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
