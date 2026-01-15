«Интер» дома обыграл «Лечче» и укрепился на первой строчке в Серии А

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу с 46 очками, опережая «Милан», располагающийся на второй строчке, на шесть очков. Однако у команды Аллегри есть игра в запасе. «Лечче» занимает 17 строчку, имея в своем активе 17 очков.