Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

«Арсенал» выиграл у «Челси» в первом матче ½ финала Кубка лиги

«Арсенал» переиграл «Челси» в первом матче ½ финала Кубка английской лиги — 3:2. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Источник: Reuters

Защитник «канониров» Бен Уайт на 7-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

В начале второй половины нападающий Виктор Дьекереш удвоил преимущество гостей. Нападающий «синих» Алехандро Гарначо спустя 4 минуты после выхода на замену отыграл один мяч. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди с паса Дьекереша вернул «канонирам» преимущество в два мяча. В концовке встречи Гарначо оформил дубль.

Ответная игра пройдет 3 февраля на стадионе «Эмирейтс». Во втором полуфинале «Манчестер Сити» в первом матче победил «Ньюкасл» (2:0).