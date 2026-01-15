«Арсенал» выиграл у «Челси» в первом матче ½ финала Кубка лиги

Защитник «канониров» Бен Уайт на 7-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.
В начале второй половины нападающий Виктор Дьекереш удвоил преимущество гостей. Нападающий «синих» Алехандро Гарначо спустя 4 минуты после выхода на замену отыграл один мяч. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди с паса Дьекереша вернул «канонирам» преимущество в два мяча. В концовке встречи Гарначо оформил дубль.
Ответная игра пройдет 3 февраля на стадионе «Эмирейтс». Во втором полуфинале «Манчестер Сити» в первом матче победил «Ньюкасл» (2:0).