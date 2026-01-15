Кошмарный дебют Арбелоа во главе «Реала»! Команда вылетела из Кубка Испании, проиграв аутсайдеру Сегунды

Кубок Испании. ⅛ финала
Альбасете — Реал 3:2
«Реал» под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв в матче ⅛ финала «Альбасете» (2:3) — аутсайдеру Сегунды. Игра получилась событийной: мадридцы дважды проигрывали в счете и отыгрывались, но пропустили в самой концовке.
Оскорбления в адрес Винисиуса
Казалось, «Альбасете» должен был стать идеальным соперником для проверки сил «Реала» с новым тренером: команда борется за выживание во втором по силе испанском дивизионе и в последних семи матчах чемпионата победила лишь однажды. Клуб не играл в элите с 2005 года, а до стадии ⅛ финала Кубка Испании добрался впервые с сезона-2011/12.
Но легкой прогулки не получилось. Арбелоа выставил экспериментальный состав: предоставил отдых Джуду Беллингему, Тибо Куртуа, Альваро Каррерасу и Орельену Тчуамени. Кроме того, из-за травм игру пропускали сразу шесть футболистов, в том числе Килиан Мбаппе.
«Альбасете» вышел с максимальным настроем — был готов рвать и метать. С такой же страстью к принципиальной игре на стадионе «Карлос Бельмонте» отнеслись и болельщики хозяев. Еще перед матчем они дали понять, что гостеприимного приема не будет, и завели расистскую кричалку в адрес Винисиуса Жуниора.
«Реалу» действительно было непросто. Гости испытывали трудности с насыщенной обороной «Альбасете», а те, в свою очередь, не боялись убегать в контратаки. В первом тайме лидеров «сливочных» почти не было видно. Как, впрочем, и большинства других игроков — всему виной дым после пиротехники, который окутал арену в первые 30 минут и почти полностью перекрыл картинку для телезрителей. В социальных сетях сразу появились шутки на эту тему.
Однако затем видимость улучшилась. И совсем скоро болельщики увидели гол — только не «Реала», а «Альбасете»: хозяева открыли счет с углового на 42-й минуте. Мяч забил воспитанник мадридского клуба Хави Вильяр.
У подопечных Арбелоа почти ничего не получалось в атаке до самого конца тайма. В добавленное перед перерывом время «Реал» все же сравнял счет: голкипер Рауль Лисоайн отбил удар Дина Хейсена после подачи с углового, но 18-летний Франко Мастантуоно оказался первым на мяче и отправил его в сетку.
Невероятная развязка
После перерыва хозяева вновь действовали уверенно. Позднее «Реал» забрал инициативу, на поле появились Эдуардо Камавинга и Давид Алаба, но создать по-настоящему опасный момент гостям долго не удавалось.
Зато «Альбасете» сумел удивить еще раз. На 80-й минуте Андрей Лунин сделал красивый сейв и перевел мяч на угловой, после которого случилось чудо: хозяева провели атаку вторым темпом, и после заброса в штрафную мяч отскочил к Хефте Бетанкору, который с лета точно пробил в створ — 2:1.
В оставшиеся минуты болельщики стали свидетелями невероятного сюжета. «Альбасете» вжался к своим воротам и на 90+1 минуте не устоял, вновь пропустив с углового от Гонсало Гарсии. «Мадрид» побежал добивать соперника, но хозяева прервали атаку и длинным пасом нашли Бетанкора, который зацепился за мяч и, притормозив, со второй попытки (первый удар пришелся в Дани Карвахаля) искусно обвел Лунина — 3:2 сенсационная победа хозяев.
Никогда ранее в своей истории «Альбасете» не обыгрывал «Реал Мадрид» в официальных матчах. Эта игра стала дебютной для Арбелоа на посту главного тренера «Реала» и получилась такой провальной.
Весь «Альбасете» стоит всего 14,5 миллиона евро: это в 93 раза меньше, чем трансферная стоимость «Реала» (1,35 миллиарда евро), который является самым дорогим клубом в мире.
Вряд ли президент королевского клуба Флорентино Перес теперь доволен. Интересно, а с каким настроением за всем этим наблюдает Хаби Алонсо, покинувший команду?
Автор: Максим Слекишин