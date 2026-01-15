Новый шок для «Реала», «Интер» уходит в отрыв, гол Оздоева приблизил ПАОК к трофею

«Наполи» до этого тура два раза подряд сыграл вничью. Счет матчей получился одинаковым, только домашние 2:2 после провального первого тайма с находящейся в зоне вылета «Вероной» и те же цифры по итогам гостевой битвой с «Интером» — две большие разницы. Поэтому сложно было угадать — чего ждать от встречи с «Пармой». Чемпионы попытались все решить сразу, но быстрый гол протолкнувшего мяч в сетку Мактоминая отменили из-за офсайда, а потом оборона гостей выстроила стену у собственной штрафной. В воротах же очень крутой матч провел Ринальди. Команда Антонио Конте, которого не было на скамейке из-за дисквалификации, за восемь дней потеряла шесть очков. Такими темпами неаполитанцы превратятся в аутсайдера гонки за титулом.