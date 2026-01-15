Новый шок для «Реала», «Интер» уходит в отрыв, гол Оздоева приблизил ПАОК к трофею

Испания: Арбелоа в компании Хиддинка
Кубок Испании. ⅛ финала
В первом матче после увольнения Хаби Алонсо его сменщик Альваро Арбелоа выставил смешанный состав. Самыми заметными решениями стали появление в старте Мастантуоно, возвращение Вальверде в среднюю линию и появление на правом фланге обороны 21-летнего Хименеса. Последний, впрочем, дебютировал в главной команде «Реала» еще в ноябре — тоже в Кубке Испании. Однако по итогам первого тайма больше говорить о себе заставил другой воспитанник «Королевского клуба». Вот только 22-летний Вильяр выступает за «Альбасете», и его выстрел головой после корнера помог находящейся в Сегунде рядом с зоной вылета команде повести в счете.
Для сливочных это уже девятый гол, пропущенный в текущем сезоне ударом со второго этажа, что является худшим показателем для всех команд Ла Лиги. На перерыв же команды ушли при равном счете. Мастантуоно, который не забивал с конца сентября, тоже отличился после подачи со стандарта. Дожмут? Так про «Реал» и его обязательную победу подумали многие. Реальность же оказалась иной. В концовке с интервалом в пару минут Лунин сначала спас мадридцев, а потом — пропустил мяч между руками, Правда, удар получился осложненным отскоком от газона.
За оставшиеся минуты о чем только не говорили. О грядущей сенсации. Потом — вслед за голом Гонсало Гарсии — о невероятной воле «Реала». А в итоге Мадрид даже не сыграл овертайм и пережил настоящий шок, пропустив за мгновения до финального свистка. Теперь Арбелоа вошел в историю как третий тренер сливочных, который в день своего дебюта потерял надежды на титул. Оказался в компании Гуса Хиддинка, проигравшего Суперкубок Европы, и оступившегося в том же турнире Хулена Лопетеги.
Италия: ничейный вирус «Наполи»
«Наполи» до этого тура два раза подряд сыграл вничью. Счет матчей получился одинаковым, только домашние 2:2 после провального первого тайма с находящейся в зоне вылета «Вероной» и те же цифры по итогам гостевой битвой с «Интером» — две большие разницы. Поэтому сложно было угадать — чего ждать от встречи с «Пармой». Чемпионы попытались все решить сразу, но быстрый гол протолкнувшего мяч в сетку Мактоминая отменили из-за офсайда, а потом оборона гостей выстроила стену у собственной штрафной. В воротах же очень крутой матч провел Ринальди. Команда Антонио Конте, которого не было на скамейке из-за дисквалификации, за восемь дней потеряла шесть очков. Такими темпами неаполитанцы превратятся в аутсайдера гонки за титулом.
«Интер» тоже рисковал оступиться, увязнув в оборонительных порядках «Лечче». Но все же ближе к концовке нерадзурри добились своего. Провели красивую атаку, в которой мяч в сетку с подбора вогнал Пио Эспозито. Это идеальный джокер для Кристиана Киву, который после выходов на замены в этом сезоне отметился двумя голами и таким же количеством результативных передач. Черно-синие оторвались от «Наполи» на шесть очков и ждут, как в четверг «Милан» сыграет с набравшим ход «Комо».
Германия: камбэк «Баварии» и подъем «Хоффенхайма»
«Баварию» уже в начале игры сбили с ритма болельщики, которые устроили мощное файер-шоу, что привело к остановке игры. Впрочем, для Германии это дело привычное, а вот матчи, где мюнхенцам приходится отыгрываться, за сезон обычно можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем «Кельну» удалось забить в ситуации, когда он был прижат к собственной штрафной. Однако затяжная атака чемпиона закончилась перехватом, и подхвативший мяч на своей половине поля Майна поставил Нойера в тупик ударом с линии штрафной.
Впрочем, к перерыву «Бавария» успела отыграться благодаря поразившему цель выстрелом с острого угла Гнабри. А во втором тайме команда Венсана Компани все же дожала хозяев. Переломный гол после розыгрыша углового забил Ким Мин Чжэ. Потом же в быстрой атаке Диас, двигаясь через штрафную, так и не нашел возможность для удара, но выбрал оптимальное решение и покатил мяч Карлу. Тот же в очередной раз продемонстрировал завидное для юного возраста хладнокровие и аккуратно пробил в противоход вратарю. «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» на одиннадцать очков.
«Лейпциг» же, даже имея в запасе отложенную игру, не поднимется выше третьего места. В среду «быки» превзошли «Фрайбург», с интервалом в три минуты дважды забив со стандартов. Орбан замкнул навес со штрафного, а подача корнера завершилась добиванием Ромуло. Отметим также подъем на пятое место «Хоффенхайма». «Деревенские» за тайм уничтожили оборону менхенгладбахской «Боруссии», а героем матча стал оформивший хет-трик 34-летний хорватский ветеран Крамарич.
Греция: ПАОК в полуфинале
Кубок Греции. ¼ финала
«Олимпиакос» — ПАОК — 0:2
Голы: Миту, 7 — 0:1. Оздоев, 15 — 0:2.
Магомед Оздоев проводит отличный сезон и неудивительно, что именно он первым из российских легионеров забил в 2026 году. Да еще и в статусном матче против «Олимпиакоса» в четвертьфинале Кубка Греции на поле соперника! Оздоев к 15-й минуте удвоил преимущество «Двуглавых орлов», записав на свой счет 7-й гол в нынешнем сезоне. Теперь в полуфинале ПАОК сыграет с «Панатинаикосом». На этой стадии предусмотрены два матча, которые пройдут 3 и 11 февраля. А в чемпионате борьба с «Олимпиакосом» продолжается — команда из Салоник в таблице вторая и отстает от пирейцев на одно очко.
Статистика дня
44 года «Бенфика» не может обыграть «Порту» на его поле в Кубке Португалии.
66 голов после первого круга забила «Бавария», установив рекорд Бундеслиги. А 47 набранных очков — повторение достижения-2013/14, когда мюнхенцев тренировал Хосеп Гвардиола.
71 команду обыграли коллективы, которые возглавлял нынешний главный тренер ПСВ Петер Бос. Специалист установил новый рекорд Нидерландов.
350 матчей провел за «Реал» Винисиус Жуниор. Прежде до этой отметки добирались два бразильца — Марселу (546) и Роберто Карлос (527).
Автор: Андрей Кузичев