За полузащитника сборной Казахстана развернулась борьба. Подробности

В настоящее время 32-летний Жарынбетов поддерживает форму, находясь в Астане. Среди тех, кто вышел на его представителей, можно выделить павлодарский «Иртыш», жезказганский «Улытау», тот же «Кызылжар» и клуб первой лиги — «Шахтёр» (Караганда). С некоторыми из них не удалось договориться, поэтому Жарынбетов все ещё находится в поиске.
Добавим, что карьеру центральный полузащитник начинал в «Экибастузе», откуда перешёл в «Тобол». Также он выступал за «Ордабасы».
В минувшем сезоне КПЛ на счету Жарынбетова 21 матч в составе «Кызылжара», в которых он забил два гола и сделал столько же ассистов. За сборную Казахстана футболист провёл семь матчей.