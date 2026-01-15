Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Верона
1
:
Болонья
3
Все коэффициенты
П1
33.00
X
12.00
П2
1.06
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.25
П2
3.10
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.27
П2
2.40
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Новый тренер «Реала» попросил Переса о двух трансферах: названы имена

Альваро Арбелоа, недавно возглавивший мадридский «Реал», обозначил первые трансферные приоритеты. После вылета из Кубка Испании тренер пришёл к выводу, что команде необходимо срочное усиление, передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

Ставка на воспитанников

По информации Fichajes.net, Арбелоа уже донёс свою позицию до президента клуба Флорентино Переса. Наставник предлагает сделать ставку на футболистов, прошедших академию «Реала» и уже получивших опыт за пределами клуба.

Два кандидата на усиление

Речь идёт о полузащитнике Чеме Андресе, выступающем за немецкий «Штутгарт», и центральном защитнике Хакобо Рамоне, который стабильно играет за итальянский «Комо». Оба футболиста находятся под контрактным контролем «Реала» и имеют опции обратного выкупа.

Чема Андрес — усиление центра поля

Возвращение Чемы Андреса может обойтись примерно в 13 миллионов евро. Арбелоа видит в нём решение проблем в центре поля — игрок способен добавить баланса, интенсивности и контроля мяча.

Хакобо Рамон — вариант для обороны

Хакобо Рамон рассматривается как вариант для укрепления обороны, ослабленной травмами и нестабильной формой некоторых игроков. Сумма его выкупа оценивается в 8−9 миллионов евро, а сам защитник, по мнению тренерского штаба, уже готов к конкуренции на уровне первой команды.

Флорентино Перес изучает возможность реализации обеих операций. Для Арбелоа ставка на воспитанников — это не эксперимент, а быстрый и прагматичный путь к стабилизации состава.