Новый тренер «Реала» попросил Переса о двух трансферах: названы имена

Ставка на воспитанников
По информации Fichajes.net, Арбелоа уже донёс свою позицию до президента клуба Флорентино Переса. Наставник предлагает сделать ставку на футболистов, прошедших академию «Реала» и уже получивших опыт за пределами клуба.
Два кандидата на усиление
Речь идёт о полузащитнике Чеме Андресе, выступающем за немецкий «Штутгарт», и центральном защитнике Хакобо Рамоне, который стабильно играет за итальянский «Комо». Оба футболиста находятся под контрактным контролем «Реала» и имеют опции обратного выкупа.
Чема Андрес — усиление центра поля
Возвращение Чемы Андреса может обойтись примерно в 13 миллионов евро. Арбелоа видит в нём решение проблем в центре поля — игрок способен добавить баланса, интенсивности и контроля мяча.
Хакобо Рамон — вариант для обороны
Хакобо Рамон рассматривается как вариант для укрепления обороны, ослабленной травмами и нестабильной формой некоторых игроков. Сумма его выкупа оценивается в 8−9 миллионов евро, а сам защитник, по мнению тренерского штаба, уже готов к конкуренции на уровне первой команды.
Флорентино Перес изучает возможность реализации обеих операций. Для Арбелоа ставка на воспитанников — это не эксперимент, а быстрый и прагматичный путь к стабилизации состава.