Платини заявил, что Инфантино не был причастен к его уходу из УЕФА

Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности из-за коррупционного скандала, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Прокуратура обвиняла Блаттера и Платини в незаконной выплате со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу экс-главы УЕФА. Обоих после многолетних разбирательств оправдал суд.