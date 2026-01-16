Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.39
П2
5.08
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.72
П2
2.60
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.03
X
4.09
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

«Фламенго» подал в суд на Жерсона после перехода футболиста из «Зенита» в «Крузейро»

«Фламенго» подал в суд на бывшего полузащитника клуба Жерсона, сообщает ESPN Brasil.

Источник: Getty Images

Иск в суд города Рио-де-Жанейро был подан против Жерсона, который в январе перешел из «Зенита» в «Крузейро», и компании FGM Sports, принадлежащей отцу 28-летнего игрока. Сумма иска составляет порядка 6,8 млн евро.

Между «Фламенго» и Жерсоном существовал контракт на использование имиджевых прав, в котором было предусмотрено, что в случае, если одна из сторон расторгнет соглашение, она должна будет выплатить оставшуюся сумму. Когда он перешел в «Зенит», задолженность составляла около 6,4 млн евро.

Отмечается, что окружение Жерсона сохраняет спокойствие и считает, что иск — это временная реакция на переход в «Крузейро».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года за 25 млн евро. Бразилец покинул петербургский клуб спустя полгода после перехода и стал игроком «Крузейро». Сумма трансфера составила 30 млн евро с учетом бонусов.