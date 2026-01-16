«Фламенго» подал в суд на Жерсона после перехода футболиста из «Зенита» в «Крузейро»

Иск в суд города Рио-де-Жанейро был подан против Жерсона, который в январе перешел из «Зенита» в «Крузейро», и компании FGM Sports, принадлежащей отцу 28-летнего игрока. Сумма иска составляет порядка 6,8 млн евро.
Между «Фламенго» и Жерсоном существовал контракт на использование имиджевых прав, в котором было предусмотрено, что в случае, если одна из сторон расторгнет соглашение, она должна будет выплатить оставшуюся сумму. Когда он перешел в «Зенит», задолженность составляла около 6,4 млн евро.
Отмечается, что окружение Жерсона сохраняет спокойствие и считает, что иск — это временная реакция на переход в «Крузейро».
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года за 25 млн евро. Бразилец покинул петербургский клуб спустя полгода после перехода и стал игроком «Крузейро». Сумма трансфера составила 30 млн евро с учетом бонусов.