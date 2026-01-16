Ричмонд
УЕФА потерял 47 миллионов евро за 2025 год из-за ослабления доллара

Ослабление доллара повлияло на финансовые расходы УЕФА в 2025 году, сообщает ESPN, ссылаясь на годовой отчет союза.

Источник: Shutterstock

Организация потеряла 47 миллионов евро. Это связано с падением доллара на 9% в первые месяцы 2025 года, которое было вызвано снижающимся доверием инвесторов к США.

УЕФА был вынужден покрывать расходы из внутреннего резерва, который после всех операций составил 521,8 миллиона евро. Данный показатель соответствует плану союза по сохранению резерва на уровне не ниже 500 млн, чтобы организация могла гарантировать финансирование 55 футбольных федераций.

Тем не менее, в УЕФА признали «разочаровывающим» результат управления активами в 2025 году.