УЕФА потерял 47 миллионов евро за 2025 год из-за ослабления доллара

УЕФА был вынужден покрывать расходы из внутреннего резерва, который после всех операций составил 521,8 миллиона евро. Данный показатель соответствует плану союза по сохранению резерва на уровне не ниже 500 млн, чтобы организация могла гарантировать финансирование 55 футбольных федераций.