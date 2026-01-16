Дубль Рабьо помог «Милану» одержать волевую победу над «Комо» в Серии А

Встреча прошла в Комо и завершилась победой гостей со счетом 3:1. «Комо» вышел вперед после гола, который забил Марк-Оливер Кемпф (10-я минута). Волевую победу «Милану» принесли мячи Кристофера Нкунку (45+1), реализовавшего пенальти, и Адриена Рабьо (55, 88).
«Милан», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, где «Комо» с 34 баллами располагается на шестой строчке.
В 21-м туре «Милан» дома сыграет с «Лечче» 18 января, а «Комо» на следующий день на выезде встретится с римским «Лацио».
В другом матче «Болонья» со счетом 3:2 на выезде обыграла «Верону».
Футбол, Италия, 16-й тур
15.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Массимилиано Аллегри
Голы
Комо
Марк-Оливер Кемпф
(Мартин Батурина)
10′
Милан
Кристофер Нкунку
45+1′
Адриен Рабьо
(Рафаэл Леау)
55′
Адриен Рабьо
88′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
77
Игнас ван дер Бремпт
10
Николас Пас
11
Анастасиос Дувикас
14
Хакобо Рамон
90+1′
23
Максимо Перроне
18
Альберто Морено
76′
8
Сержи Роберто
31
Мергим Войвода
66′
19
Николас Кюн
20
Мартин Батурина
60′
6
Максанс Какере
2
Марк-Оливер Кемпф
46′
34
Диегу Карлос
33
Лукас Да Кунья
60′
17
Хесус Родригес
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
5
Кони де Винтер
46
Маттео Габбиа
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
56
Алексис Салемакерс
86′
24
Закари Атекаме
14
Лука Модрич
86′
30
Ардон Яшари
19
Юссуф Фофана
70′
4
Самуэле Риччи
18
Кристофер Нкунку
63′
9
Никлас Фюллкруг
10
Рафаэл Леау
70′
8
Рубен Лофтус-Чик
Статистика
Комо
Милан
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
7
Удары в створ
8
4
Угловые
8
4
Фолы
7
5
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти