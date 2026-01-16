Ричмонд
«Тоттенхэм» потерял Ришарлисона на срок до семи недель

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон будет вынужден пропустить до семи недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: Getty Images

28-летний бразильский футболист получил повреждение в первом тайме матча 3-го раунда Кубка Англии против «Астон Виллы» (1:2).

В текущем сезоне Ришарлисон провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.