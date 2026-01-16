Ричмонд
Португальский клуб обвинили в обходе антироссийских санкций из-за продажи футболиста «Ахмату»

Прокуратура предъявила футбольной команде «Каза Пия» обвинение в сокрытии происхождения денег, полученных за переход нападающего Фелиппе Кардосо в грозненский клуб летом 2024 года, сообщает Público.

Источник: Sport24

Отмечается, что «Каза Пия» получила €1,5 млн двумя траншами через банк Montepio. Отправителем средств была указана компания Sila Marketing, зарегистрированная в ОАЭ. По версии прокуратуры, в португальском клубе знали, что сделка представляет собой прямое нарушение санкций. Управляющую клубом компанию обвинили в обходе ограничительных мер, отмывании денег и подделке документов.

В клубе «Каза Пия» назвали обвинения необоснованными, заявив, что «Ахмат» не находится под санкциями Евросоюза и что нет никаких юридических доказательств владения командой лицом, который подпадает под действие европейских ограничительных мер.

На официальном сайте «Ахмата» почетным президентом клуба указан Рамзан Кадыров. В сентябре 2025 года глава Чечни заявил, что он и его семья находятся в более чем 30 международных санкционных списках.

Кардосо провел за «Ахмат» 17 матчей и забил 1 мяч. 2025 год он провел в аренде в китайской «Хэнани», где в 30 играх отметился 14 голами и 6 ассистами. Контракт 27-летнего бразильца с «Ахматом» рассчитан до лета 2028 года.