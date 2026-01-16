Португальский клуб обвинили в обходе антироссийских санкций из-за продажи футболиста «Ахмату»

Кардосо провел за «Ахмат» 17 матчей и забил 1 мяч. 2025 год он провел в аренде в китайской «Хэнани», где в 30 играх отметился 14 голами и 6 ассистами. Контракт 27-летнего бразильца с «Ахматом» рассчитан до лета 2028 года.