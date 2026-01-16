«Кайрат» подписал опытного бразильского защитника

В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провёл несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета «Маритиму» и «Эшторила». В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую «Габалу», после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с «Фаренсе». Всего провёл 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.