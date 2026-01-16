«Кайрат» подписал опытного бразильского защитника

Профиль игрока
• Возраст: 30 лет
• Позиция: центральный защитник
• Рост: 188 см
• Вес: 85 кг.
Лукас Энрике да Силва родился в Сан-Паулу и начал профессиональную карьеру в 2015 году во «Фламенго» из Гуаральюса. В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая «Сантос» и «Лондрину».
В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провёл несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета «Маритиму» и «Эшторила». В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую «Габалу», после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с «Фаренсе». Всего провёл 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.
Последним клубом бразильца был «Ван Спор», за который он сыграл 11 матчей в Первой лиге Турции.