С этим «Реалом» не справится никто — ни Алонсо, ни Клопп, ни тем более Арбелоа. Здесь играют по другим правилам

И это была фатальная ошибка. Футбол Хаби Алонсо строится на владении и контроле пространства, и для реализации этой идеи ему остро необходим тот, кто будет диктовать темп, задавать вектор атак и в целом держать общекомандную структуру. В теории выходом могла стать гибридная роль новичка Трента, который в «Ливерпуле» как раз держал у себя в руках нити управления игрой. Но англичанин получил уже три травмы после переезда в Мадрид. Более того, из-за повреждений Дани Карвахаля Вальверде пришлось регулярно использовать на правом фланге обороны. Уругваец дает объем и интенсивность, но никогда не был элитным диспетчером.