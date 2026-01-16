С этим «Реалом» не справится никто — ни Алонсо, ни Клопп, ни тем более Арбелоа. Здесь играют по другим правилам

«Реал» переживает одну из самых мрачных недель за последние годы. Поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, внезапное увольнение Хаби Алонсо и вылет из Кубка страны от аутсайдера Сегунды «Альбасете». На фоне этого даже Фредди Крюгер выглядит милым чудаком в забавной шляпе.
Главный вопрос, который сейчас витает среди болельщиков, — кто возглавит команду дальше. Всем очевидно, что Альваро Арбелоа — временная фигура без шансов надолго задержаться на посту. Однако кто бы ни пришел в «Реал» — даже часто упоминаемый в прессе Юрген Клопп, — он окажется в роли водителя автобуса, который на полной скорости несется в пропасть.
Причина — три системные проблемы, которые, похоже, не способен решить ни один тренер.
Проблема 1. Отсутствие глубинного плеймейкера.
Еще летом не раз появлялись слухи, что Алонсо на первых же собраниях по планированию состава просил приобрести ему нового опорного полузащитника. Клуб отказал, мотивируя это тем, что в команде хватает исполнителей на эту позицию. И формально был прав — в составе есть Тшуамени, Вальверде, Камавинга и Себальос. Но лишь формально.
Проблема — в специализации этих футболистов. Никто из них не обладает набором пасовых качеств, необходимых для управления игрой из глубины. Орельен, Федерико и Эдуардо сильны в объеме и динамике, но не в организации. Себальос в этом компоненте предпочтительнее, однако ему не хватает класса для роли системообразующего игрока. По данным AS, Алонсо настаивал на подписании Мартина Субименди — одного из лучших разыгрывающих опорников Европы. Однако «Реал» фактически не участвовал в борьбе за трансфер, позволив «Арсеналу» подписать 26-летнего баска за 70 миллионов евро.
И это была фатальная ошибка. Футбол Хаби Алонсо строится на владении и контроле пространства, и для реализации этой идеи ему остро необходим тот, кто будет диктовать темп, задавать вектор атак и в целом держать общекомандную структуру. В теории выходом могла стать гибридная роль новичка Трента, который в «Ливерпуле» как раз держал у себя в руках нити управления игрой. Но англичанин получил уже три травмы после переезда в Мадрид. Более того, из-за повреждений Дани Карвахаля Вальверде пришлось регулярно использовать на правом фланге обороны. Уругваец дает объем и интенсивность, но никогда не был элитным диспетчером.
В итоге Алонсо был вынужден постоянно искать компромиссы. Сочетания с Вальверде или Камавингой рядом с Тшуамени не давали нужного контроля, а Гюлеру не хватало ни физики, ни опыта для игры на столь глубокой позиции. Показательно, что в десятке самых пасующих игроков Ла Лиги лишь один представитель «Реала» — и это крайний защитник Альваро Каррерас, которого из-за травм других футболистов использовали в центре. О каком контроле в таких условиях может идти речь?
Раньше «Реал» опирался на Модрича и Крооса. Даже в прошлом сезоне Карло Анчелотти испытывал проблемы с балансом без немца, а после ухода хорвата мозговой центр команды окончательно опустел. Любой тренер, решивший строить в Мадриде футбол через владение, неизбежно упрется в эту проблему. Ее решение возможно лишь через качественный трансфер — именно в этом Алонсо и было отказано.
Проблема 2. Сочетание Винисиуса и Мбаппе
Головоломка, которую, как кажется, невозможно решить, не нарушив общекомандный баланс. Давайте прямо: Винисиус с Мбаппе — игроки одной зоны, которые даже с переводом Килиана в центр атаки во многом дублируют друг друга. Оба любят возиться с мячом, тянут игру на себя, недостаточно отрабатывают в обороне и тяготеют к левому флангу.
В прошлом сезоне Анчелотти пытался решить эту проблему переходом на схему 4−4−2 с ромбом, в которой Вини и Мбаппе действовали в паре. Но эта расстановка совсем не вписывалась в видение Алонсо, так как предполагает более вертикальную игру и ограничивает активность флангов.
Поначалу казалось, что Хаби нашел решение. Мбаппе активно включался в прессинг, а с динамикой ему помогал Гюлер. До начала ноября «Реал» был четвертым в лиге по интенсивности прессинга (8,9 PPDA), но затем в состав вернулся и вытеснил Гюлера слабо работающий в прессинге Беллингем, а Килиан постепенно выдыхался, что привело к травме.
Как итог — на отрезке с 1 ноября по сегодняшний день «Реал» лишь десятый по интенсивности прессинга (10,9 PPDA). Поскольку значительная часть моментов создавалась за счет высокого давления и быстрых отборов, это напрямую ударило по игре. Средний показатель ожидаемых голов (xG) рухнул с 1,7 до 1,3 в среднем за матч, а ожидаемые пропущенные голы (xGA) подскочили с 0,9 до 1,2.
И это не просто цифры, а яркий маркер падения качества игры. Статистика напрямую отразилась на результатах — «Реал» стал меньше забивать и больше пропускать, а следовательно, чаще терять очки.
В идеальном мире Мадриду следовало расстаться с Винисиусом, отправить Мбаппе налево и прикупить забивную работящую «девятку» вроде Холанна, Исака или Лаутаро. Тогда система могла бы заработать. Но Алонсо приходилось не строить команду, а подстраиваться под имеющийся набор исполнителей. Страшный сон для любого системного тренера. Что уж говорить — даже максимально гибкий Анчелотти с этой задачей не справился.
Проблема 3. Эго футболистов
Хаби Алонсо потерял раздевалку — тезис, который не раз транслировали крупнейшие испанские медиа от Marca до El Chiringuito. Судя по всему, началось все с демарша Винисиуса в октябрьском класико, который устроил истерику после своей замены. Напряжение в коллективе нарастало, и вскоре команда поделилась на два лагеря: тех, кто сохранял лояльность тренеру, и тех, кого его методы не устраивали.
Алонсо пытался пойти на уступки — он не стал наказывать бразильца, который публично извинился за свое поведение перед всеми, кроме главного тренера. Однако это не остановило процесс. Хаби продолжал терять сторонников. Согласно инсайдам, когда результаты начали проседать, веру в тренера начали терять даже те, кто на словах его поддерживал. Кульминацией стала ситуация после суперфинала Кубка Испании, когда Мбаппе увел команду с поля, отказавшись организовывать почетный коридор «Барселоне». Хотя Алонсо призывал к обратному.
Даже обычно сдержанный Федерико Вальверде, по ощущениям, был больше сосредоточен на недовольстве своей ролью, чем на игре. Молодые футболисты — Гюлер, Хейсен и Мастантуоно, которым Алонсо доверял, — не обладали достаточным авторитетом в раздевалке. Тренер пришел в «Реал» с четким видением, но столкнулся с избалованной звездной командой, привыкшей прикрываться статусом.
Конечно, можно сказать, что Мадриду сейчас не хватает жесткой руки, способной навести порядок. Но в мадридском дворе другие правила игры — ее тут диктуют президент и ведущие футболисты. Лица с обложек, на которых клуб строит и маркетинговую стратегию, и собственную идентичность. Алонсо попросту не вписывался в эту картину мира. И вряд ли в ней будет органичен хоть кто-нибудь — даже фигура масштаба Зидана.
Кто бы ни возглавил «Реал» — сейчас или в начале следующего сезона, — его положению не позавидуешь. Должность главного тренера самого популярного клуба мира превратилась в расстрельную.
Марк Бессонов