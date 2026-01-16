Ричмонд
Двукратный чемпион Казахстана назвал тренерский штаб на сезон-2026

Футбольный клуб «Шахтёр» из Караганды представил тренерский штаб на новый сезон, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Шахтёр"

В состав штаба вошли:

• Ассистенты главного тренера: Андрей Финонченко, Максим Гулик;
• Тренер по физической подготовке: Евгений Горячий;
• Тренер вратарей: Ильдар Шайхесламов;
• Аналитик: Николай Стриганов;
• Врач: Арыстанбек Баттаков;
• Реабилитолог: Игорь Горбунов;
• Массажисты: Алексей Гудзев, Рамазан Мерекинов;
• Администратор: Андрей Островерхов.

Ранее главным тренером «Шахтёра» был назначен казахстанец Дмитрий Огай.

Напомним, что в сезоне 2025 года «Шахтёр» занял четвёртое место в Первой лиге и не смог выйти в Премьер-лигу, где клуб становился чемпионом в 2011 и 2012 годах.