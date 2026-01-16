Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.92
П2
3.89
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.80
П2
17.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.87
П2
2.20
Футбол. Германия
перерыв
Вердер
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.75
П2
3.00
Футбол. Англия
17.01
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.09
П2
1.93
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Футболистка сборной России перешла в турецкий клуб

26-летняя Шестернева ранее выступала за краснодарскую «Кубаночку», петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

Источник: ТАСС

Российская футболистка Елена Шестернева заключила контракт с турецким «Трабзонспором», о чем клуб сообщил на своей странице в социальной сети X.

Срок действия соглашения не раскрывается.

26-летняя Шестернева ранее выступала за краснодарскую «Кубаночку», петербургский «Зенит» и московское «Динамо», которое покинула в декабре 2025 года. За главную сборную России нападающая дебютировала в 2019 году, провела в ее составе 10 матчей и забила один гол.

«Трабзонспор» после 14 туров занимает четвертое место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков.