Дро Фернандес покидает «Барселону». Клуб теряет талантливого воспитанника за копейки

Реакция не удивляет: Флик отлично знал возможности Дро, поскольку дал ему дебютный шанс в основе. Летом, когда молодой испанец впервые отправился с «Барселоной» на предсезонное турне, тренер тепло отозвался о нем. «Мне очень понравились дебюты Йофре Торрентса и Дро, как и всех остальных. Я вижу, как они тренируются, и их уровень впечатляет. Дро даже забил гол… Я рад, что они у нас. Наша задача — заботиться о парнях и помогать им расти. Мы сделаем это», — цитировала Marca Флика.