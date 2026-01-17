Дро Фернандес покидает «Барселону». Клуб теряет талантливого воспитанника за копейки

Похоже, скоро в «Барселоне» станет одним талантливым воспитанником меньше. 18-летний полузащитник Дро Фернандес принял решение покинуть каталонский клуб, сообщает Diario Sport.
Неожиданное решение
Как пишет издание, утром 16 января футболист лично сообщил о своем решении главному тренеру Ханси Флику. В контракте Дро прописан пункт об отступных в размере 6 миллионов евро. Именно эта сумма и будет выплачена «Барселоне» его новым клубом.
Издание отмечает, что руководство «Барсы» было ошеломлено этим решением и может предпринять последнюю попытку убедить игрока остаться. Клуб и ранее планировал продлить контракт с воспитанником, но спортивный директор Деку якобы не успел завершить сделку. 12 января Дро исполнилось 18 лет.
Большое разочарование Флика
Решение молодого хавбека стало тяжелым ударом для главного тренера. По информации Sport, Флик был шокирован. Издание пишет, что главный тренер в беседе со своим окружение назвал новость «самым большим разочарованием» в жизни.
Реакция не удивляет: Флик отлично знал возможности Дро, поскольку дал ему дебютный шанс в основе. Летом, когда молодой испанец впервые отправился с «Барселоной» на предсезонное турне, тренер тепло отозвался о нем. «Мне очень понравились дебюты Йофре Торрентса и Дро, как и всех остальных. Я вижу, как они тренируются, и их уровень впечатляет. Дро даже забил гол… Я рад, что они у нас. Наша задача — заботиться о парнях и помогать им расти. Мы сделаем это», — цитировала Marca Флика.
Несмотря на хорошее впечатление, в сезоне Дро играл нечасто. На его счету всего четыре матча в Ла Лиге и одна игра в Лиге чемпионов. В последней он стал автором голевой передаче. Испанская пресса называет причиной ухода именно недостаток времени на поле.
В приоритете Германия и Англия
По данным инсайдера Фабрицио Романо, пункт о выкупе будет активирован в ближайшее время. При этом следующий клуб Дро точно не будет испанским.
Как сообщает Mundo Deportivo, у футболиста есть конкретные предложения из Англии и Германии. Журналист Бен Джейкобс уточняет, что в числе претендентов значатся «Челси», «Манчестер Сити» и «Боруссия», а также ряд других ведущих европейских клубов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дро в 10 миллионов евро.
