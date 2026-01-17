Болельщики «Реала» потребовали отставки президента клуба прямо на матче

Болельщики «сливочных» скандировали: «Флорентино, подай в отставку!», сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.
Пост президента «Реала» занимает Перес. Он возглавлял клуб с 2000 по 2006 год, а затем вернулся к управлению в 2009-м.
Недовольство фанатов усилилось на фоне последних неудач команды. 14 января «Реал» вылетел из Кубка Испании, уступив «Альбасете» (2:3) на стадии ⅛ финала, а 11 января проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
После 19 туров чемпионата Испании мадридцы набрали 45 очков и занимают второе место в таблице.