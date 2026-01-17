МЮ обыграл «Манчестер Сити» в первом матче с новым главным тренером

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.61
П2
11.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.25
П2
3.40
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.45
П2
3.07
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.05
П2
4.81
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
29.00
X
8.00
П2
1.14
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.99
П2
4.05
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.28
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.81
П2
12.25
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.20
П2
3.20
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.96
П2
4.31
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.20
П2
2.16
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.66
П2
7.70
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.18
П2
1.59
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.82
X
4.90
П2
1.61
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.58
П2
5.10
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.58
П2
3.80
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.79
X
4.33
П2
1.53
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.53
П2
2.62
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.78
X
4.32
П2
1.59
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

МЮ обыграл «Манчестер Сити» в первом матче с новым главным тренером

«Манчестер Юнайтед» провел первый матч с новым главным тренером Майклом Карриком.

Источник: РБК Спорт

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Брайан Мбемо (65-я минута) и Патрик Доргу (76).

«Манчестер Юнайтед» провел первый матч с новым главным тренером Майклом Карриком. Рубен Аморим был уволен 5 января, и.о. тогда стал Даррен Флетчер, а 13 января Каррика назначили до конца сезона.

В первом круге МЮ проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ с 22 ноября, когда в 12-м туре уступил «Ньюкаслу» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. «Манчестер Сити» расположился на второй строчке (43). Лидирует «Арсенал» (49).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 25 января в гостях сыграет с «Арсеналом, “Манчестер Сити” днем ранее примет “Вулверхэмптон”.

Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 22
17.01.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд, 74004 зрителя
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
65′
Патрик Доргу
(Матеус Кунья)
76′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
11′
16
Амад Диалло
13
Патрик Доргу
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
17′
90′
26
Айден Хевен
8
Бруну Фернандеш
90′
7
Мэйсон Маунт
19
Брайан Мбемо
71′
10
Матеус Кунья
18
Каземиру
81′
25
Мануэль Угарте
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
82
Рико Льюис
75′
6
Натан Аке
42
Антуан Семеньо
16
Родри
45+2′
45
Абдукодир Хусанов
11
Жереми Доку
80′
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
80′
4
Тиджани Рейндерс
68
Макс Аллейн
46′
33
Нико О`Райли
48′
20
Бернарду Силва
80′
63
Дивайн Мукаса
47
Фил Фоден
46′
10
Райан Шерки
Статистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
7
1
Угловые
1
6
Фолы
13
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти