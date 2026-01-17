МЮ обыграл «Манчестер Сити» в первом матче с новым главным тренером

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Брайан Мбемо (65-я минута) и Патрик Доргу (76).
«Манчестер Юнайтед» провел первый матч с новым главным тренером Майклом Карриком. Рубен Аморим был уволен 5 января, и.о. тогда стал Даррен Флетчер, а 13 января Каррика назначили до конца сезона.
В первом круге МЮ проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ с 22 ноября, когда в 12-м туре уступил «Ньюкаслу» (1:2).
«Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. «Манчестер Сити» расположился на второй строчке (43). Лидирует «Арсенал» (49).
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 25 января в гостях сыграет с «Арсеналом, “Манчестер Сити” днем ранее примет “Вулверхэмптон”.
Майкл Кэррик
Хосеп Гвардиола
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
65′
Патрик Доргу
(Матеус Кунья)
76′
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
11′
16
Амад Диалло
13
Патрик Доргу
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
17′
90′
26
Айден Хевен
8
Бруну Фернандеш
90′
7
Мэйсон Маунт
19
Брайан Мбемо
71′
10
Матеус Кунья
18
Каземиру
81′
25
Мануэль Угарте
25
Джанлуиджи Доннарумма
82
Рико Льюис
75′
6
Натан Аке
42
Антуан Семеньо
16
Родри
45+2′
45
Абдукодир Хусанов
11
Жереми Доку
80′
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
80′
4
Тиджани Рейндерс
68
Макс Аллейн
46′
33
Нико О`Райли
48′
20
Бернарду Силва
80′
63
Дивайн Мукаса
47
Фил Фоден
46′
10
Райан Шерки
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти